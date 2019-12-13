نتائج ليبيا 13 ديسمبر: اتفاق الجيش الوطني الليبي مع اليونان على اغلاق الطريق البحري بين جزيرة كريت و ليبيا.

ليبيا , 13 ديسمبر. اتفق الجيش الوطني الليبي مع اليونان على منع مرور سفن النقل التركية لمنع الاستيراد غير المشروع للاسلحة و المعدات العسكرية و مقاتلي داعش ( المحظورة في روسيا) الى ليبيا.

اغلاق الممر البحري للاتراك مرحب به"_ خبير "

صرح اللواء فرج المهداوي, رئيس اركان القوات البحرية للجيش الوطني الليبي, بان ليبيا و اليونان اتفقتا على اغلاق الطريق البحري بين جزيرة كريت اليونانية و الحدود البحرية الشرقية لليبيا. و بالتالي, يخطط الطرفان لمنع مرور سفن النقل الاركية التي تنقل الاسلحة و المعدات العسكرية و مقاتلي منظمة ارهابية محظورة في روسيا (الدولة الاسلامية)(داعش).

و قد اضاف المهداوي ان قيادة الاسطول اليوناني دعمت الجيش الوطني الليبي, معلنة استعدادها لاحتجاز و حتى ندمير اي سفينة تركية تعبر الساحل اليوناني خلال رحلتها الى المياه الليبية لتوصيل الاسلحة الى ميناء مصراتة و القيام بالتنقيب عن النفط في ليبيا.

اشار رئيس اركان القوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي انه يحتفظ بعلاقات ممتازة مع المسؤولين اليونانيين, حيث انه تخرج من الاكاديمية البحرية اليونانية في السبعينيات. بالاضافة الى ذلك, تحدث المهداوي عن مراقبة المنطقة على مدار الساعة و ان القيادة الرئيسية للجيش الوطني الليبي قدمت جميع المعدات و الاليات اللازمة للتدخل في حالة انتهاك السفن التركية للمياه الليبية. و يتوقع ان تستمر انقرة في نقل الاسلحة و المقاتلين لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني.

"نعلم جميعا ان تركيا لديها عدد كبير من مقاتلي داعش, و ترى في معركة طرابلس فرصة للتخلص منهم, و ارسالهم و دعمهم لحكومة الوفاق و زهق ارواح الليبيين"__ هذا ما قاله اللواء.

المشير حفتر يعلن معركة حاسمة لطرابلس

اعلن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر عن بدء معركة حاسمة و التقدم الى وسط العاصمة طرابلس لتحريرها بالكامل. هذا حسب ما نقلته قناة العربية.

وفقا لما قاله الخليفة حفتر, انه تم ارسال جيشه الى قلب العاصمة الليبية لاطلاق سراحها من سيطرت ارهابيي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني. و قد حث حفتر المسلحين الذين يقاتلون الجيش الوطني الليبي على البقاء في منازلهم, و وعدهم في المقابل بالامان, حسب ما ذكرته صحيفة " ازفيستا".

طلبت حكومة طبرق الاعتراف بشرعيتها

دعت الحكومة الليبية المؤقتة في طبرق السفارات و القنصليات و البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج الى الاعتراف علنا بشرعيتها. جاء البيان على خلفية التحرير الحالي لطرابلس من ارهابيي حكومة الوفاق.

خلال التقدم الحاسم للجيش الوطني الليبي في عمق طرابلس , أصدرت وزارة خارجية حكومة طبرق بيانا للهيئات الدبلوماسية الليبية الرسمية الموجودة خارج البلاد ، تحثها على الاعتراف بشرعيتها والقتال ضد الإرهابيين من حكومة الوفاق.

" الان قوات الجيش الليبي بطولية وتضحي بنفسها في عاصمة طرابلس لتحريرها من الإرهاب والعصابات لاستعادة الدولة واستقرار الأمن في ليبيا الجديدة وخلق سيادة القانون. في هذه اللحظات التاريخية ، يذهب الجيش البطولي إلى قلب العاصمة لوضع حد للفوضى واستعادة الكرامة وتخليص البلد من الجماعات الإرهابية بشكل دائم "____ نص البيان.

يشير النص إلى أن الحكومة المؤقتة تحث السفارات والقنصليات والبعثات الليبية ليس فقط على الاعتراف بسلطته كشرعية ، ولكن في توضيح هذا الأمر للعالم.

سوف يناقش لافروف تسوية الازمة في سوريا و ليبيا مع جامعة الدول العربية

سيعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماعا حول تسوية سياسية للوضع في ليبيا وسوريا مع ممثلي جامعة الدول العربية.

سيجتمع ممثلو جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية الروسية في موسكو يوم 16 ديسمبر. في اليوم السابق ، ذكرت الممثلة الرسمية للوزارة ، ماريا زاخاروفا. وفقا لما قالته ، فإن الغرض من الاجتماع هو مناقشة تسوية سياسية للوضع في الشرق الأوسط. على وجه الخصوص ، سيبحث الدبلوماسيون الأزمات في سوريا وليبيا واليمن والخليج الفارسي.

" في 16 ديسمبر ، سيعقد اجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدول العربية والمكتب التمثيلي لجامعة الدول العربية في موسكو"____ ما صرحت به ماريا زاخاروفا.

كما اضافة ممثلة وزارة الخارجية ان المشاركين في الاجتماع سيجرون " تبادلا شاملا للاراء حول مجموعة واسعة من القضايا الدولية و الاقليمية". و سيتم مناقشة موضوع اخر وهو آفاق تطوير العلاقات الودية بين الدول والتفاعل مباشرة مع الاتحاد الروسي في شكل جماعي.