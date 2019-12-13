Путин отметил успехи российской команды WorldSkills

Набережные Челны, 13 декабря. Президент РФ Владимир Путин отметил хороший прогресс по результатам участия российской сборной в мировом первенстве WorldSkills, передает пресс-служба Кремля.

В ходе рабочей поездки главы государства в Татарстан руководитель региона Рустам Минниханов поблагодарил Путина за проведение WorldSkills в Казани. Губернатор посетовал, что их команда заняла только второе место, хоть и очень старалась.

Президент же в ответ отметил, что второе место — «это хороший результат».

«Главное, что прогресс очень большой», — подчеркнул глава государства.

Минниханов согласился с президентом, напомнив, что ранее российская сборная не поднималась выше пятого места.

WorldSkills International проходил в Казани с 22 по 27 августа. В нем принимали участие порядка 1,6 тыс. молодых профессионалов почти из 70 стран, сообщали «Известия». Жюри определило лучших в 56 компетенциях: от кирпичной кладки до архитектурной обработки камня. Сборная России завоевала 14 золотых, четыре серебряные, четыре бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм, обеспечив себе второе место в медальном зачете. Первое место заняла сборная Китая, а третье — команда Южной Кореи.

Позднее на Урале прошел VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2019, который объединил более 700 конкурсантов из 53 регионов России. В этом году организаторы впервые сняли возрастные ограничения для участников, поэтому в основных соревнованиях оказались специалисты от 16 до 49 лет. Среди 149 конкурсантов разыграли 21 бронзовую, 24 серебряные и 22 золотые медали. Благодаря решению снять ограничения по возрасту мероприятие стало крупнейшим в истории чемпионатом сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности.