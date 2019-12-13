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Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества

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Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества

Москва, 13 декабря. Официальный аккаунт Россотрудничества в Twitter был заблокирован из-за поста посвященному Дню Конституции Российской Федерации, сообщают в пресс-службе агентства.

Как передает пресс-служба Россотрудничества, аккаунт агентства был заблокирован, все остальные публикации сохранены, однако сейчас указано, что у профиля отсутствуют фолловеры и подписки. Также отсутствует возможность размещать новые посты.

«Мы сделали запрос в Twitter, пришел ответ, что блокировка произведена из-за вчерашней публикации о Дне Конституции. Сейчас она также удалена администрацией», — сообщает в пресс-службе агентства.

В пресс-службе Россотрудничества говорят, что ожидают более подробного официального ответа от администрации социальной сети насчет блокировки профиля Россотрудничества и возможностях его разблокировки, передает «Газета.ру».

Источник: РИА Новости
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