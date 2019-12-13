Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинции Алеппо

Алеппо, 13 декабря. Подразделения российской военной полиции провели патрулирование в сирийской провинции Алеппо вдоль границы с Турцией, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

В исполнение условий российско-турецкого меморандума подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по маршрутам Аджами — Мембидж в провинции Алеппо.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Камышлы — Геркахала — Тель-эшур-Гарбия — элеватор «Алия» — электроподстанция «Мамбрук».

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских террористических группировок в Сирии. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований, передавала «Газета.ру». Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало собственное расследование, рассказывающее о сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Вторая часть расследования раскрывает объемы помощи, оказываемой террористам ИГ со стороны США. Третий материал посвящен помощи России в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с террористами на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.