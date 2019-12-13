В Госдуме отметили прогресс в переговорах с Украиной по транзиту газа

Москва, 13 декабря. Депутат Государственной думы Игорь Ананских подтвердил продвижение в российско-украинских переговоров по газовому транзиту.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко отмечал, что стороны пришли к предварительным договоренностям по газовому контракту. Однако он подчеркнул, что финальная версия документа еще не готова.

Как утверждает Игорь Ананских, причиной прогресса в переговорном процессе стал тот факт, что украинская сторона перестала рассматривать вопрос исключительно в политической плоскости и подошла к делу в формате рыночных отношений.

Как передает RT, депутат Госдумы считает, что стороны могут заключить соглашение в ближайшее время.

««Газпром» давно говорил о том, что следовало бы поговорить о контракте, а не о политике. Но, к сожалению, мы не были услышаны долгие годы. Сейчас, к счастью, ситуация сдвинулась, обсуждается возможность контракта», — заявил российский парламентарий.

Действующий контракт о транзите российского газа через Украину подходит к концу 31 декабря 2019 года. Нового соглашения стороны еще не заключили, но данный вопрос активно обсуждается на двусторонних консультациях.

Российская Федерация настаивает, что контракт должен быть подписан на условиях взаимного отказа от претензий и прекращения судебной тяжбы, однако украинская сторона с этим не согласна. «Нафтогаз» оценил свои претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов.