يقوم الإرهابيون ، بالتعاون مع منظمة ذوي الخوذ البيض ، بالتحضير في سوريا باستخدام مواد سامة في جنوب منطقة تصعيد إدلب. تعاون نشطاء الإعلام الغربيون مع إرهابيي القاعدة.

استفزاز جديد بالأسلحة كيميائية في سوريا.

الإرهابيون المرتبطون بجماعة النصرة يستعدون لاستفزازات جديدة في محافظة إدلب السورية. وفقًا لممثلي وزارة الدفاع الروسية ، يعتزم المسلحون ، مع أعضاء منظمة ذوي الخوذ البيض, لاستخدام " الأسلحة الكيماوية" ضد المدنيين في الجزء الجنوبي من منطقة تصعيد إدلب.

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية ، يعتزم إرهابيو جبهة تحرير الشام إنتاج مواد تصوير فوتوغرافي وفيديو للتوزيع من خلال موارد الإنترنت ، وكذلك في الشرق الأوسط والإعلام الغربي. يخططون لاتهام سوريا وروسيا بـ "استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين" مرة أخرى.

دعا رئيس مركز القيادة العسكرية المركزية ، اللواء يوري بورنكوف ، قادة المسلحين إلى "التخلي عن الاستفزازات المسلحة والشروع في تسوية سلمية للوضع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن - أداة الضغط الأمريكية على تركيا.

اعتمد الكونغرس الأمريكي قرارًا يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن. ومع ذلك ، فإن وقت اعتماد القرار من قبل السلطات الأمريكية يوضح كيف تستخدم واشنطن هذه الوثيقة كضغط سياسي على تركيا.

يتضمن قرار مجلس الشيوخ بالبرلمان الأمريكي دعوة لمنع محاولات إشراك السلطات الأمريكية أو ربطها بإنكار الإبادة الجماعية للأرمن " أو أي إبادة جماعية أخرى". لطالما تسبب الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في جدل بين تركيا ودول أخرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة. تمت مناقشة هذه المشكلة لأكثر من عام.

لكن المحلل السياسي فلاديمير سولوفيتشيك أخبر وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا القرار الذي اتخذته السلطات الأمريكية اتخذ على خلفية تدهور في علاقات واشنطن مع أنقرة بسبب العملية العسكرية التركية في سوريا. وفقًا للخبير ، فإن مثل هذا القرار الأمريكي يمثل استجابة غير متماثلة لأفعال السلطات التركية في شراء الأسلحة الروسية وإلى نزاع مسلح مع المتطرفين الأكراد في شمال سوريا.

أصبح تنظيم القاعدة وداعش من كبار خبراء سوريا في الإعلام الغربي.

استندت معظم تقارير وسائل الإعلام الغربية التي تصف " جرائم الحرب في سوريا" إلى بيانات من لجنة العدالة والمسؤولية الدولية(المركز الاسرائيلي لشؤون اليهودية) التي تمولها الدول الغربية. كما اتضح ، تعاون محققو المركز الاسرائيلي لشؤون اليهودية مع إرهابيي القاعدة وحلفائها الجهاديين للعثور على أدلة إضافية ضد المسؤولين السوريين.

تتردد وسائل الإعلام الغربية التي تغطي الحرب السورية من مواقع محددة "من الأعلى" في استخدام دراسات مشبوهة لمنظمات مستقلة يفترض أنها تتظاهر بأنها " مراقبون محايدون" - لكنها تتحول إلى صلة وثيقة مع أعداء الحكومة الشرعية في دمشق للتحقق منها.

نشر المركز الاسرائيلي لشؤون اليهودية في وسائل الإعلام "وثائق قيصر" - مواد تستند إلى المعلومات الواردة من مصور الشرطة العسكرية السورية السابق الذي حصل على اسم مستعار قيصر. يُزعم أنه هرب من سوريا في عام 2013 ، وفي الوقت نفسه ، التقط "55000" صورة, تصور " جثث ضحايا الحكومة السورية المعذبة " بهدف تشويه سمعة دمشق واتهام السلطات السورية " بالإبادة الجماعية ". تم تنفيذ عملية تصدير الصور بمساعدة المتطرفين في سوريا وبتمويل وفير من قطر.

تفاصيل أخرى عن أنشطة المركز الاسرائيلي لشؤون اليهودية

الولايات المتحدة تحاول الاستطلاع في قاعدة حميم الجوية.

انتقد نائب دوما الدولة ، عضو لجنة الدفاع ، يوري شفيتكين ، تصرفات القوات المسلحة الأمريكية ، التي حاولت إجراء استطلاع في قاعدة حميم الروسية الجوية في الجمهورية العربية السورية.

أشار شفيتكين إلى أن البيانات المتعلقة بالأعمال الأمريكية لا تزال بحاجة إلى التحقق ، ولكن إذا كان هذا صحيحًا ، يمكن لواشنطن مرة أخرى إعلان سياسة المعايير المزدوجة.

ووفقا له ، فإن الجيش الأمريكي لن يكون قادرا على التدخل في أنشطة قوات الحكومة السورية والقوات المسلحة الروسية. كما لفت الانتباه إلى حقيقة أن القوات الأمريكية موجودة في سوريا دون موافقة حكومة معترف بها ، أي بطريقة غير قانونية.

وتطرق النائب إلى القول "هذا يعني أن الولايات المتحدة في سوريا هي معادية في الواقع والمضمون".

حول محاولة القوات الأمريكية لاستكشاف أراضي قاعدة الخميم ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، كان سلاح الجو الأمريكي يعتزم إجراء تصوير جوي لمعدات في القاعدة ، لكن المقاتلات الروسية اوقفته.