Киркоров появился в куртке с надписью в поддержку геев

Москва, 13 декабря. Народный артист России Филипп Киркоров озадачил поклонников, появившись на публике в куртке с провокационной надписью на спине.

На куртке певца оказалась надпись: QUEERS STILL HERE. Эту фразу используют ЛГБТ-сообщества для того, чтобы напомнить обществу, что они существуют и у них есть права. Обновку поп-король опубликовал в Instagram.

О своем отношении к ЛГБТ-культуре эстрадный певец ранее рассказал в шоу «Осторожно, Собчак». Певец признался, что в какой-то мере «пропагандирует гей-культуру» в России, потому что на сцене «надевает перья на себя, стразы». Он также добавил, что публику постоянно интересует, кто гей, а кто нет, отказавшись отвечать на вопрос о собственной ориентации, передавала «Газета.ру».

Также поп-исполнитель заметил, что Россия — страна «гей-френдли» и дружелюбно настроена к представителям ЛГБТ. По словам Киркорова, в России гомосексуалистов никто не будет бить камнями, как в Брунее.

В начале декабря сообщалось, что Киркоров закатил своей юной дочери Алле-Виктории роскошный день рождения. Праздник девочки обошелся 52-летнему отцу в сумму, превышающую миллион рублей. Масштабное торжество собрало множество известных гостей.