«Нормандская четверка» встретилась в Париже. Тема недели. ФАН-ТВ

В холодном декабрьском Париже на этой неделе только и говорят, что о «разморозке» и «потеплении». И дело не в природном, а в политическом климате. Впервые после трехлетнего таймаута во французской столице встретились лидеры «нормандской четверки», чтобы положить конец кровопролитной гражданской войне в Донбассе.

Переговоры президентов России, Украины, Франции и Германии проходят на фоне массовых протестов. Парижские бунтари поменяли желтые жилеты на траурные черные в знак несогласия с пенсионной реформой. Голос улиц требует отставки президента страны Эммануэля Макрона. Его место предлагают занять российскому лидеру. Благо Владимир Путин уже во французской столице. Его кортеж не остался незамеченным.

В Париже лютуют и незваные гости. 150 активистов «Движения ветеранов Украины» и представителей украинской диаспоры вооружились антироссийскими плакатами и бандеровскими флагами. Митингующих забросали яйцами. Тем временем в Киеве рвут глотки провокаторы из «партии войны». Украинские «лебедь, рак и щука» — Порошенко, Тимошенко и Вакарчук — на сей раз объединились, чтобы «образумить» Владимира Зеленского накануне саммита. Заклятые друзья из «Европейской солидарности», «Батькивщины» и «Голоса» созвали ночной шабаш на майдане против «капитуляции» Украины. Киевский офис президента для острастки обложили палатками. Участники акции «Стояние на Банковой» против любых компромиссов на встрече «нормандской четверки».

«Сейчас националисты, ультрарадикалы и неонацисты на Украине устраивают шоу, требуя от Владимира Зеленского не «сдавать родину», не «капитулировать», не допускать госизмены, не вступать ни в какой прямой диалог с Донецком и Луганском. Причем, чуть ли не во главе этого процесса стоит Порошенко, который подписывал Минские договоренности. Это нацелено на то, чтобы не допустить никакого урегулирования, чтобы дальше пытаться следовать пословице «Кому война, а кому мать родна». Это прискорбно», — отметил глава российского МИД Сергей Лавров.

Однако сорвать долгожданный саммит в Париже радикалам не удается. После пяти с половиной часов напряженных переговоров лидеры четырех стран подписывают итоговое коммюнике. Три пункта, по которым Минские соглашения остаются фундаментом нормандского формата. Прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском. Другой альтернативы нет. А ведь именно эти договоренности саботировал экс-президент Порошенко, что в итоге и затормозило переговоры по Донбассу, стартовавшие в 2014-м. И только с приходом во власть Зеленского процесс пошел. 1 октября в Минске представитель Украины Леонид Кучма согласовал формулу Штайнмайера, которая и определяет механизм предоставления Донбассу особого статуса. Также Украина согласилась начать разведение войск у населенных пунктов Петровское и Золотое. Тогда-то МИД Германии и распахнул двери к судьбоносной встрече в нормандском формате.

«Пакет Минских мер был принят в сентябре 2014 года. Выборы прошли уже на Украине, и вопрос, которым мы задаемся: заморожен ли текущий пакет мер, или же он все еще жизнеспособен. Меры, которые президент Зеленский принял после своего избрания, позволили создать условия для того, чтобы появилась такая гибкость и пластичность для возвращения к этому пакету мер. Сегодня этот этап пройдет, нам нужно продолжать работать над этим. И мы получили новое дыхание. Мы двигаемся вперед», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

На основе дорожной карты, составленной с немецкой педантичностью, «четверка» договорилась о внесении в украинскую Конституцию изменений, закрепляющих особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей на постоянной основе. Лидеры стран выступили за полное и бессрочное прекращение огня в Донбассе, которое должно быть реализовано до конца этого года. Согласовали разведение сил на трех участках, а также подтвердили намерение обменяться пленными по принципу «всех на всех» до 31 декабря.

«Я очень надеюсь, что этот обмен, который мы планировали на 24 декабря, мы почти договорились, но потом мы решили не рисковать и все‑таки обозначить в качестве финальной даты конец года, поскольку мы очень-очень хотим, чтобы наши украинцы смогли вернуться и встретить Новый год с их семьями, с их детьми, с их близкими. Я убежден, что мы сделаем все возможное, все вместе, для того чтобы добиться этого обмена», — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Новый участник переговоров, Зеленский поменял привычную риторику своего предшественника, несмотря на жесткий прессинг со стороны радикалов. Переговоры проходили в конструктивном предметном ключе, без идеологических гипербол и дешевого популизма. Безусловно, у российской и украинской сторон есть разногласия. В том числе и в прочтении Минских соглашений. Но тональность диалога ощутимо поменялась. А потому после размораживания нормандского процесса и повеяло оттепелью.

«Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да. Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках, это состоялось. Мы встретились сейчас в "нормандском формате" и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось, поэтому все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении», — убежден российский лидер.

Еще одна сенсация «нормандского саммита»: первая в истории личная встреча президентов России и Украины, двух Владимиров — Путина и Зеленского. До Парижа лидеры общались только по телефону. Состоялся и разговор тет-а-тет, закрытый для СМИ, и переговоры по газу с участием делегаций. Владимир Зеленский высоко оценил шансы на продление контракта на поставки голубого топлива из России в Европу через Украину после 1 января 2020 года. В свою очередь Владимир Путин предложил снизить стоимость газа для украинских потребителей на 25%, если Москва и Киев договорятся о совместной честной работе. Добросовестного исполнения от Киева требует не только пресловутый газовый вопрос, но и достигнутые договоренности «нормандского саммита». Российский МИД рассчитывает, что Владимир Зеленский будет строго следовать своим предвыборным обещаниям: остановить войну, прекратить гибель людей, обеспечить мир на всей территории Украины. А для этого важно не сбиться с курса, намеченного Минскими соглашениями.

«Наша встреча позволяет на самом высоком уровне подтвердить нашу общую цель, которая заключается в достижении долгосрочного мира и прекращении конфликта, который привел к гибели 13 тысяч человек, и который каждую неделю продолжает приносить новые жертвы, и он является открытой кровоточащей раной на теле континента», — заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Через четыре месяца лидеры стран «нормандской четверки» встретятся вновь, в прежнем составе, но уже в Берлине. Чтобы проконтролировать выполнение договоренностей и обозначить новые совместные шаги на пути к долгожданному миру в многострадальном Донбассе, который ждет грядущую весну с надеждой.