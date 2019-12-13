Власти Грузии подсчитали потери из-за отмены авиасообщения с Россией

Тбилиси, 13 декабря. Грузинское правительство подвело итог, во сколько обошлись антироссийские протесты, которые охватили Тбилиси летом 2019 года. Поток туристов из России заметно сократился, авиасообщение между странами прекратилось на 5 месяцев. По оценкам Национального банка Грузии ущерб составляет около 300 миллионов долларов.

В Тбилиси подсчитали, сколько денежных средств недополучил туристический сектор страны в следствии антироссийских протестов. По словам руководителя Национального банка Грузии Кобы Гвенетадзе, из-за отмены авиасообщения с Российской Федерацией убытки составляют 300 миллионов долларов.

Гвенетадзе также отметил, что отмена сообщения и «информация о введении других формальных или неформальных торговых санкций создали ожидания обесценивания обменного курса» местной национальной валюты — лари.

Авиасообщение между Россией и Грузией прекратилось 8 июля 2019 года по указу президента РФ Владимира Путина, в ответ на антироссийские протесты в Тбилиси. По словам спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Российской Федерацией Зураба Абашидзе, теперь Тбилиси готово возобновить диалог.

Как утверждает Абашидзе, решение об отказе от прямого авиасообщения было принято Россией, и только ей может быть пересмотрено. Спецпредставитель утверждает, что с грузинской стороны все готово к возобновлению перелетов, и что технические препятствия для этого отсутствуют. Как сообщает «Газета.ру», представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что стороны сделали необходимые выводы, и назвала правильным решением возобновить авиасообщения между Россией и Грузией в будущем.