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Фигуристка Загитова приостановила спортивную карьеру

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Фигуристка Загитова приостановила спортивную карьеру

Москва, 13 декабря. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила о приостановке спортивной карьеры. Спортсменка сделала заявление в эфире Первого канала.

«Я никуда не ухожу, но не буду участвовать в предстоящем чемпионате России», ― сказала 17-летняя фигуристка.

Загитова добавила, что не претендует ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира без отбора. Она напомнила, что всегда отбиралась по спортивному принципу.

«Я остаюсь на льду, продолжу тренироваться. Думаю, что это даже хорошо, потому что я буду искать себя и учить новые элементы, учить новые заходы на прыжки», ― рассказала фигуристка.

Загитова завоевала золото на зимних Олимпийских играх 2018 года и стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию. Ранее 15-летняя спортсменка из России Александра Трусова установила два мировых рекорда на Мемориале Ондрея Непелы и побила рекорд Загитовой.

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