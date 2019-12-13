Одиночные пикеты против фигурантов «Московского дела» в Петербурге. ФАН-ТВ 

Несмотря на морозную погоду активисты с плакатами в руках вышли на одиночные пикеты в центре Петербурга. Молодые люди уверены, что фигуранты «Московского дела» не политзаключенные, а настоящие преступники, которые устроили беспорядки и должны понести за это наказание.

«Я сегодня здесь по поводу фигурантов «Московского дела». Я считаю, что эти люди неправильно строят из себя героев, политзаключенных. Я считаю, что это преступники. Если человек нарушает порядок, то он должен сидеть в тюрьме», — убеждена участница акции Елена.

«Я выступаю против фигурантов «Московского дела», потому что я считают они, действительно, виноваты, так как закон нельзя нарушать. Поэтому у нас такой слоган: «соблюдай закон и спи спокойно», — подчеркнул активист Владислав Иванников.

«Я не считаю людей осужденных политзаключенными, потому что они выступали как экстремисты, против власти. И те деяния, что они совершали, не являются правомерными. Поэтому их осудили правильно, они преступники, а закон должен соблюдать каждый», — настаивает Максим Иванов.

Молодые люди отметили, что не чувствуют себя в безопасности, поскольку многие фигуранты «Московского дела» сейчас на свободе. Активисты опасаются, что беспорядки могут повториться как в Москве, так и в Петербурге. Опасения вполне уместны, ведь буквально на прошлой неделе в столичном зале суда освободили студента Высшей школы экономики Егора Жукова — одного из активных участников московских провокаций.

За призывы к экстремизму в интернете обвинение требовало для Жукова четыре года колонии, однако он отделался лишь тремя годами условного срока. Всего из четырех фигурантов «Московского дела», которых судили в тот же день, лишь один получил реальный срок, но даже он — гораздо меньший, чем просило обвинение. 22-летний программист Никита Чирцов получил год за нападение на полицейского. Многие судебные дела еще продолжаются, но с каждым освобожденным фигурантом вероятность хаоса, захлестнувшего столицу этим летом, только увеличивается.