Армия Хафтара сбила турецкий ударный беспилотник в районе Триполи

Москва, 13 декабря. Подразделения ПВО Ливийской национальной армии сбили турецкий ударный беспилотник в районе Триполи.

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе Айн-Зара на юге Триполи. В Сети были опубликованы фотографии сбитого турецкого беспилотника.

صور حطام الطائرة المسيرة التركية، التي أسقطتها وسائل الدفاع الجوي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، في منطققة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس .. pic.twitter.com/DDUrGqm4AA — الأصداء الليبية (@asdaalibya1) 13 декабря 2019 г.

Стоит отметить, что это не первый беспилотник, который был уничтожен силами ЛНА на территории республики. Так, в ночь на 22 ноября ПВО ЛНА сбили БПЛА американского производства MQ-1 Predator, по предварительным данным принадлежащий ВВС Италии.

Беспилотник был уничтожен во время пролета над военным лагерем Ярмук, который расположен к югу от Триполи. Стоит отметить, что MQ1 Predator является многоцелевым ударным беспилотником.

В настоящее время небольшая часть территории Ливии контролируются террористами Правительства национального согласия (ПНС), которое было искусственно сформированного при поддержке 12 стран-участниц ООН. Восточная часть страны находится контролируется законным правительством Ливии, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», главной целью которой является освобождение республики от террористов, захвативших часть территории Ливии после государственного переворота в 2011 году.

В апреле 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой войска Хафтара намерены освободить Триполи и северо-западные районы страны от боевиков ПНС, которые связаны с запрещенными в РФ террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. В настоящее время силы ЛНА контролируют более 90% территории республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.