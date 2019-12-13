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Армия Хафтара сбила турецкий ударный беспилотник в районе Триполи

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Армия Хафтара сбила турецкий ударный беспилотник в районе ТриполиМосква, 13 декабря. Подразделения ПВО Ливийской национальной армии сбили турецкий ударный беспилотник в районе Триполи.  

Беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами ПВО Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе Айн-Зара на юге Триполи. В Сети были опубликованы фотографии сбитого турецкого беспилотника.

Стоит отметить, что это не первый беспилотник, который был уничтожен силами ЛНА на территории республики. Так, в ночь на 22 ноября ПВО ЛНА сбили БПЛА американского производства MQ-1 Predator, по предварительным данным принадлежащий ВВС Италии.

Беспилотник был уничтожен во время пролета над военным лагерем Ярмук, который расположен к югу от Триполи. Стоит отметить, что MQ1 Predator является многоцелевым ударным беспилотником.

В настоящее время небольшая часть территории Ливии контролируются террористами Правительства национального согласия (ПНС), которое было искусственно сформированного при поддержке 12 стран-участниц ООН. Восточная часть страны находится контролируется законным правительством Ливии, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», главной целью которой является освобождение республики от террористов, захвативших часть территории Ливии после государственного переворота в 2011 году.

В апреле 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой войска Хафтара намерены освободить Триполи и северо-западные районы страны от боевиков ПНС, которые связаны с запрещенными в РФ террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. В настоящее время силы ЛНА контролируют более 90% территории республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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