Актер Дэнни Айелло скончался в США

Вашингтон, 13 декабря. Американский актер Дэнни Айелло скончался на 87-м году жизни в США. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актера Трейси Миллер.

По данным издания, Айелло скончался вечером накануне, 12 декабря. Перед смертью актер некоторое время болел. У актера остались четверо детей от продюсера Сэнди Коэн, с которой он обручился в 1955 году.

Айелло родился в Нью-Йорке 20 июня 1933 года. Его карьера в кино началась довольно поздно ― в 1972 году. Успех актеру принесли фильмы «Однажды в Америке» (1984 год), «Дни радио» (1987 год) и «Пурпурная роза Каира» (1985 год). Кроме того, Айелло запомнился ролью Тони Розато в фильме «Крестный отец — 2» (1974 год).