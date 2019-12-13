В МИД РФ объяснили, кому была выгодна смерть основателя «Белых касок»

Москва, 13 декабря. Смерть основателя псевдо-гуманитарной организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье была выгодна ни РФ или Сирии, а его кураторам, сообщает МИД Российской Федерации.

«В ноябре появился целый ряд статей в ведущих англосаксонских СМИ на тему гибели одного из создателей псевдо-гуманитарной организации «Белые каски» Дж. Ле Мезюрье. Лейтмотив публикаций — «его устранение выгодно прежде всего России». РФ, наравне с правительством Сирии, как никто другой была заинтересована в том, чтобы Дж. Ле Мезюрье как можно дольше оставался в добром здравии и был в состоянии раскрыть правду о деятельности «Белых касок»», — передается в сообщении МИД РФ в Facebook.

Как утверждает Министерство иностранных дел России, Ле Мезюрье мог обнародовать неопровержимые доказательства провокационных действий данной псевдо-гуманитарной организации.

МИД РФ предполагает, что «кураторов белокасочников такой сценарий, очевидно, не устраивал». «Ле Мезюрье, выработавший свой потенциал и отлично знавший всю «подноготную» организации был ликвидирован».

Ранее поступала информация, что турецкие правоохранительные органы приступили к расследованию гибели со-основателя организации «Белые каски» и экс-сотрудника разведки Великобритании Джеймса Ле Мезюрье. По предварительным данным, на которых базируется следствие, британец погиб в результате падения с высоты.

Как сообщают турецкие СМИ, тело Ле Мезюрье было обнаружено около его стамбульского дома, где он проживал вместе со своей супругой. Смерть Джеймса Ле Мезюрье была подтверждена «Белыми касками» и британскими спецслужбами.

В середине ноября руководитель турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что причиной гибели британца, по предварительной версии, стал суицид.

Псевдо-гуманитарная организация «Белые каски», получившая широкую известность и поддержку со стороны западных стран, декларировала своей миссией помощь мирному населению в зонах вооруженного конфликта в Сирии. Однако власти САР обвиняют ее в связях с радикалами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. По мнению МИД РФ, деятельность «Белых касок» является элементом очерняющей информационной кампании по отношению к правительству Башара Асада. «Белые каски» устраивали многочисленные провокации, которые позволили США и НАТО, в том числе, возложить ответственность на Дамаск за химические атаки и нанести обстрелы по правительственным объектам САР, передают «Известия».