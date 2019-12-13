Российские истребители пресекли провокацию ВВС США в Сирии

Москва, 13 декабря. Инцидент с разведывательным самолетом ВВС США вблизи российской авиабазы «Хмеймим» свидетельствует о продолжении американских провокаций в отношении вооруженных сил РФ и Сирии. Об этом заявил военный эксперт, член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Перенджиев.

По словам эксперта, в Сирии США снабжают боевиков и фактически управляют ими, но в данном случае сами попались на провокации.

«Американцы занимаются подобными слежениями — как чужими руками благодаря помощи своих инструкторов, так и самостоятельно. И это является скрытой войной против России», — считает Перенджиев.

Эксперт полагает, что Вашингтон продолжает следить за действиями российских сил в Сирии и активно им противодействовать, передает «Экономика сегодня».

О попытке американских сил провести разведку территории базы «Хмеймим» сообщил «Инфореактор» со ссылкой на израильский портал «Nziv». По данным СМИ, американский самолет намеревался осуществить аэрофотосъемку техники на базе, но его полет был пресечен истребителями ВВС РФ.

Федеральное агентство новостей опубликовало цикл расследований о ситуации в Сирии. В первой серии материалов рассказывается о связи журналиста «Новой газеты» с «Исламским государством»1, второй цикл повествует о поддержке ИГ1 со стороны США. Завершается цикл публикаций материалом о помощи России в Сирии и героизму россиян в борьбе с террористами ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.