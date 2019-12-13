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Африка

Чиновники ПНС готовят путь для бегства из Ливии

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Чиновники ПНС готовят путь для бегства из Ливии

Бенгази (Ливия), 6 декабря. Чиновники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии готовят площадку для побега из Ливии. По данным интернет-издания Qamines24, возможен перенос резиденции ПНС на территорию Туниса.

Согласно приведенной информации, связанный с террористами президентский Совет ПНС арендовал площади в Тунисе, чтобы иметь возможность срочного переноса туда своей резиденции.

Напомним, недавно практически все члены правительства ПНС Ливии вывезли свои семьи за пределы Триполи, оставив город на растерзание террористам и бандформированиям — в настоящее время сообщается об участившихся случаях мародерства и росте уровня преступности в столице.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о «министерстве внутренних дел» ПНС Ливии. Фактически оно состоит из косвенно связанных друг с другом радикальных исламистских группировок из Мисураты и Триполи.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под началом фельдмаршала Халифы Хафтара в 2014 году начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение страны от джихадистов, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. Весной этого года начался новый этап операции — войска Хафтара в настоящее время освобождают ливийскую столицу Триполи и северо-запад Ливии от бандформирований ПНС, которое связано с «Исламским государством»1, «Аль-Каидой»1, «Братьями-мусульманами» (все три террористические организации запрещены на территории Российской Федерации).

1 Организация запрещена на территории РФ.

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