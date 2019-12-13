Летающая лаборатория США пытается разведать секрет С-400 в Сирии

Москва, 13 декабря. Разведывательный самолет ВВС США Boeing P-8 Poseidon совершил полет в районе авиабазы ВКС РФ в Сирии. Американская лаборатория пыталась определить секретные частоты российских ЗРС С-400, заявил член Совета высшего офицерского состава организации «Офицеры России», заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

По словам эксперта, P-8 совершает полеты в районе российской авиабазы в Сирии в попытке списать частоты комплексов С-400, которые поднимают против американского разведчика. Военным США хочется расшифровать комплексы С-400, которые стоят в Сирии, отметил Сытник.

«Они проверяют нашу способность отогнать, за сколько минут подымается [перехватчик], как сама система отслеживания [работает], когда его захватили. Идет разведка. Этот самолет — целая лаборатория. Там экипаж человек двадцать, в специальной кабинке отслеживают радиоэлектронику, ведется съемка», ― рассказал Сытник в комментарии «Политике Сегодня».

О попытке американского P-8 разведать ситуацию в районе российской авиабазы в Сирии сообщил израильский портал Nziv. По данным портала, Boeing P-8 Poseidon ВВС США с бортовым номером AE679E пришлось развернуться после того, как были подняты российские истребители.

США пытаются закрепить свое незаконное присутствие в Сирии, однако приглашенные официальным Дамаскам российские военные препятствуют сотрудничеству Вашингтона с террористами в Сирии. Федеральное агентство новостей представило третий материал из цикла публикаций о текущей обстановке в Сирии. В третьей части масштабного проекта речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами. Журналисты представили эксклюзивные доказательства того, как РФ боролась с боевиками «Исламского государства»1 (запрещена в России) в Сирии.

Ранее ФАН опубликовал вторую часть расследования, в которой говорится о связях американцев и боевиков в Сирии. Журналистам удалось выяснить, что США на постоянной основе поставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением, беспилотными летательными аппаратами и наемниками в обмен на сирийские нефтяные ресурсы. ФАН получил улики, подтверждающие участие американцев в формировании и спонсировании ИГ1.

В первой части расследования речь шла о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГИЛ1. Так, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского корреспондента.

1 Организация запрещена на территории РФ.