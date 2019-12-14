Сирия, 14 декабря. Бельгия заберет десять «сирот ИГИЛ»1, которые содержатся в лагере курдских боевиков. Российский гуманитарный конвой и бригада медиков прибыли в Хасаку. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: столкнулись с боевиками на юге Алеппо, сопроводили конвой гуманитарной помощи в Хасаку, обстреляли линии обороны радикалов в Идлибе и перебросили подкрепление в Хаму.

«Исламское государство»1: потеряли пять опорных пунктов в иракском Киркуке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила об убийстве военнослужащих САА на севере провинции Хама, потеряла четырех боевиков при столкновении в Идлибе с отрядом сирийской армии и еще нескольких в результате рейда «Хуррас ад-Дин»* на их штаб-квартиру, готовит совместно с «Белыми касками» инсценировку химатаки.

Курдские вооруженные группировки: закрывают пекарни в Ракке, которые снабжали хлебом несколько населенных пунктов, обменялись ударами с протурецкими бойцами.

ВС Турции и союзные силы: провели работы по разминированию в окрестностях города Рас-аль-Айн в Хасаке, обезвредили две бомбы.

Провинция Дамаск

В районе поселка Канакер в окрестностях города Дамаск снова был обстрелян контрольно-пропускной пункт сирийской армии. Нападающие скрылись с места преступления незамеченными, так как совершили нападение ночью. Как передает портал Orient News, второе нападение на блокпост правительственных сил произошел на западе от Дамаска в районе Аль-Кауса на главном входе в город. Нападающие ударили по блокпосту из гранатометов. Сведений о пострадавших среди военнослужащих не поступало. Обстрелы блокпостов происходят на фоне роста случаев вандализма в западном Дамаске – неизвестные также оставляют на стенах граффити с антиправительственными лозунгами.

Провинция Латакия

В городе Кардаха неизвестный проник в дом местного жителя Фаиза Джабура и застрелил двух его дочерей, как передал новостной портал Halab Today TV. Личность нападавшего пока не была установлена. Под подозрением жених одной из сестер. Источник также сообщает, что семья Джабура состоит в отдаленном родстве с семьей действующего президента Сирии Башара Асада. Не исключается версия, что покушение был совершено членом исламистской антиправительственной группировки в связи с кровным родством девушек с семьей президента.

Провинция Алеппо

Боевики оперативного центра «Вахарид аль-Муминин» объявили, что заблокировали канал снабжения подразделений Сирийской арабской армии, дислоцированных в поселке Хариша на юге провинции, как передал портал Step News. Тем не менее официальные СМИ не сообщали о потерях со стороны сирийской армии или о затруднении переброски подкреплений в Алеппо.

Также, в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции. В город Алеппо в районе Мушуарака прибыл груз 350 продовольственных наборов общим весом две тонны, продукты были распределены между наиболее нуждающимися семьями. Груз из пяти сотен индивидуальных пакетов провизии был направлен в Ракку в поселок Аль-Джади.

Провинция Даръа

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), в городе Насиб на востоке провинции Даръа получили ранения пять человек и два ребенка скончались и в результате детонации мины. Как передает корреспондент, снаряд остался в окрестностях города после боевых действий в провинции в 2018 году, подозревается что ее умышленно могли оставить боевики ИГИЛ перед тем как покинуть оккупированные ими территории. При отступлении террористы намеренно бросали свои склады боеприпасов и устанавливали мины-ловушки в местах, где их могли случайно найти дети или местные жители. Всего с начала 2019 года на таких ловушках подорвалось 233 человека, среди них есть как раненые, так и погибшие на месте.

Провинция Идлиб

Боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» и организация «Белые каски» планируют инсценировку химической атаки на юге Идлибской зоны деэскалации для дальнейшего распространения фейка через ближневосточные СМИ. Как сообщил в четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, сфабрикованная химатака нужна боевикам чтобы выдвинуть обвинения в адрес сирийских правительственных сил об использовании запрещенного оружия против мирных граждан.

Утром Сирийская арабская армия (САА) обстреляла позиции джихадистов в районе поселка Джарджаназ, Хатла, Аль-Хувейз и повторно нанесла удары из артиллерии по укреплениям «Тахрир аш-Шам» у деревни Хиш, о чем сообщает агентство Step News. По неподтвержденным сведениям, САА потеряла несколько человек. В ходе взаимных артиллерийских и ракетных обстрелов был нанесён материальный ущерб – боевики потеряли несколько установок и огневых точек у поселков Джиб-Сулейман, Хавиджа и у деревни Бейт ар-Рас.

В провинции произошли обоюдные задержаний и растет напряженность между группами «Тахрир аш-Шам» и «Хуррас ад-Дин» (сирийский «филиал» запрещенной в РФ международной террористической сети «Аль-Каида»11). Как сообщает портал Step News, боевики «Хурас ад-Дин» арестовали двоих полевых командиров «Тахрир аш-Шам». Помимо ареста командиров боевики также захватили ряд членов альянса во время рейда на штаб-квартиру «Тахрир аш-Шам» в городе Идлиб.

Провинция Ракка

Российские военнослужащие оказали гуманитарную помощь жителям сирийской деревни Кармала. Жители получили наборы продуктов, специально подобранных для населения. Как рассказал журналистам офицер центра Владимир Варнавский, состав пакетов был составлен с учетом того, что продукты должны храниться очень долго. 9 декабря российские военные впервые привезли груз гуманитарной помощи в город Ракку, который ранее был оккупирован террористами «Исламского государства» и являлся столицей их самоназванного «халифата».

На севере Ракки в районе деревни Тель-Саман два курдских боевика «Демократических сил Сирии» (SDF) погибли при детонации самодельной бомбы, установленной на обочине. Как сообщает новостной портал Alk Habour, пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку взрывчатки.

В поселке Аль-Хамарат администрация SDF вынесла решение о закрытии нескольких местных пекарен, которые обеспечивали хлебом несколько населенным пунктов Ракки. Как передает Telegram-канал Syria Life, новость о закрытии вызвала волну массового недовольства. В местных мечетях имамы призывали население выйти на демонстрации с требованиями открыть все закрытые пекарни и привлечь к ответственности виновных.

В городе Ат-Табка курдские боевики выгнали на демонстрацию мирное население города. Как сообщает портал Halab Today TV, жителей собрали в центре. Демонстранты прошли с антиправительственными лозунгами и требовали вывода сирийской армии и российской военной полиции из города, о чем также сообщил источник.

Вечером возобновились столкновения между отрядами протурецкого ополчения и курдскими отрядами SDF. Как сообщает портал Alk Habour 21, вечером протурецкие бойцы открыли огонь по укрепрайонам SDF у деревень Казали и Сахранадж.

Провинция Хама

В долине Аль-Габ на севере провинции также отмечается активизация отрядов джихадистов. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), группировки вооруженной оппозиции и боевики «Тахрир аш-Шам» нанесли удар по укреплениям правительственных сил. Согласно данным источников, приближенных к боевикам, в ходе обстрела были убиты нескольких военнослужащих у поселка Хувейз, но официального подтверждения потерь САА в личном составе пока не поступало.

Как сообщает агентство Anna News, правительственные силы перекинули подкрепления, включая тяжелую военную технику, на север провинции для массированной атаки позиций альянса «Тахрир аш-Шам».

Провинция Хасака

По сообщению медиаресурса Alk Habour, подкрепление для российской военной полиции прибыло в город Дербасия, где приступили к строительству нового блокпоста.

В окрестностях города Рас-аль-Айн протурецкие ополченцы обнаружили два тайника со взрывчаткой в ходе рейда. Ранее боеприпасы принадлежали боевиками курдских отрядов SDF. Позже в окрестностях были разминированы две бомбы. Напомним, что Рас-аль-Айн был освобожден от курдских боевиков в начале октября в ходе операции ВС Турции «Источник мира», однако при отступлении курдские радикалы бросили множество складов и намеренно минировали поля и жилые кварталы. Турецкие саперы до сих пор ведут работы в окрестностях города по разминированию.

Бельгия заявила, что заберет из Сирии десять «сирот ИГИЛ», находящихся в настоящее время в лагере «Аль-Хол» в зоне оккупации курдских боевиков. Как передает портал Baladi News, суд первой инстанции города Брюссель принял решение о вывозе детей-сирот боевиков ИГИЛ из Сирии. В начале этого года Бельгии стало известно, что в лагере «Аль-Хол» находится шесть детей-сирот, которые родились в САР от боевиков «Исламского государства», которые были завербованы в Бельгии. Согласно данным европейских экспертов, в охраняемых курдами лагерях находятся сотни граждан европейских стран, среди них около 750 - дети.

В то же время уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Россия намерена забрать из «Аль-Хола» и Сирии 84 ребенка. Сейчас запущен процесс оформления документов граждан Российской Федерации, выявляется идентификация их с родственниками. По словам омбудсмена, наибольшую трудность представляет собой процесс передачи детей из лагеря «Аль-Хол» из-за сложностей переговоров с SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.