Дима Билан рассказал о проблемах с алкоголем после потери двоих детей

Москва, 13 декабря. Российский певец Дима Билан рассказал о неудачной попытке стать отцом, которая привела к алкогольной зависимости.

По словам артиста, несколько лет назад он решил создать семью с девушкой, которая была его первой большой любовью. Билан отметил, что в какой-то момент у них проснулись былые чувства, после чего они решили завести детей. Девушка забеременела, однако позднее у нее произошел выкидыш.

«Срок был три месяца, двойня. Я, зачем-то, рассказывал об этом друзьям направо-налево. Но попытка не удалась, случился выкидыш. Она сообщила мне об этом по телефону, я был в Исландии. Потом вторая попытка и снова неудачно», — рассказал певец.

После этого у Билана произошел нервный, на фоне которого артист начал злоупотреблять спиртными напитками, передает интернет-издание «Дни.ру».

«Внутри горит все, пожар, ты сходишь с ума, алкоголь — и открывается ящик Пандоры. И ты просто начинаешь пить», — отметил певец.

Кроме того, Билан признался, что у него был роман с музыкальным продюсером Яной Рудковской. Певец также раскрыл детали этих отношений. По его словам, у них с Рудковской был «мимолетный роман», благодаря которому началось их тесное сотрудничество в музыкальной сфере. Билан также добавил, что не жалеет о прекращении романа с Рудковской, отметив, что у него своя «сложная и тернистая» дорога.