Сирия, 13 декабря. В Латакии неизвестный застрелил двух родственниц Башара Асада. Россия заберет своих детей из «Аль-Хола» в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе потеряли несколько человек и полевых командиров при междоусобной стычке с боевиками «Хуррас ад-Дин»1.

Курдские вооруженные группировки: на севере Ракке обменялись ударами с протурецким ополчением без сообщений о потерях ни от одной из сторон.

ВС Турции и союзные силы: на севере Хасаки проводят работы по разминированию, у города Рас-аль-Айн обезвредили две бомбы, установленные курдскими боевиками SDF.

Провинция Латакия

В городе Кардаха неизвестный проник в дом местного жителя Фаиза Джабура и застрелил двух его дочерей, как передал новостной портал Halab Today TV. Личность нападавшего пока не была установлена. Под подозрением жених одной из сестер. Источник также сообщает, что семья Джабура состоит в отдаленном родстве с семьей действующего президента Сирии Башара Асада. Не исключается версия, что покушение был совершено членом исламистской антиправительственной группировки в связи с кровным родством девушек с семьей президента.

Провинция Идлиб

В провинции произошли обоюдные задержаний и растет напряженность между группами «Тахрир аш-Шам» и «Хуррас ад-Дин» (сирийский «филиал» запрещенной в РФ международной террористической сети «Аль-Каида»11) в горном районе Аз-Завия. Как сообщает портал Step News, боевики «Хурас ад-Дин» арестовали двоих полевых командиров «Тахрир аш-Шам». Помимо ареста командиров боевики также захватили ряд членов альянса во время рейда на штаб-квартиру «Тахрир аш-Шам» в городе Идлиб.

Провинция Ракка

На севере Ракки возобновились столкновения между отрядами протурецкого ополчения и курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF). Как сообщает портал Alk Habour 21, вечером протурецкие бойцы открыли огонь по укрепрайонам SDF в районе деревень Казали и Сахранадж. Пока что информации о потерях курдов в живой силе не поступало, был открыт ответный огонь с позиций «Демократических сил».

В городе Ат-Табка курдские боевики выгнали на демонстрацию мирное население города. Как сообщает портал Halab Today TV, жителей собрали в центре. Демонстранты прошли с антиправительственными лозунгами и требовали вывода сирийской армии и российской военной полиции из города, о чем также сообщил источник.

Провинция Хасака

Как передает ТАСС, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что планируется возвращение в страну 84 детей из Сирии. Сейчас запущен процесс оформления документов граждан Российской Федерации, выявляется идентификация их с родственниками. По словам омбудсмена, наибольшую трудность представляет собой процесс передачи детей из лагеря «Аль-Хол». Ранее она заявляла о 146 детях, которые значатся в списках и могут находиться на территории лагерей и тюрем в Сирии. Уполномоченный отмечала, что после теста ДНК эти дети могут быть признаны российскими гражданами, 49 из них уже подтвердили родственные связи с россиянами. По ее словам, на момент забора ДНК младшему ребенку было несколько месяцев, старшим - до 17 лет.

У города Рас-аль-Айн бойцы протурецких фракций продолжают работы по разминированию. Как сообщает агентство Alk Habour, к северу от города были обнаружены и демонтированы две самодельные бомбы, которые установили курдские боевики.

1 Организация запрещена на территории РФ.