Москва, 13 декабря. Вооруженные силы Израиля не рискуют вторгаться в воздушное пространство Сирии и наносить удары истребителями F-35. Израильские военные боятся российских систем ПВО, установленных в Сирии, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Авиация Израиля атакует объекты преимущественно в приграничных районах Сирии. Однако проникать вглубь территории израильские военные опасаются из-за расположенных в Сирии комплексов С-300 и С-400 российского производства.

Так, ВВС Израиля закрыт путь на военную базу Т4, где, по версии Тель-Авива, находятся иранские силы. Военные справедливо опасаются, что их дорогостоящие американские F-35 могут быть сбиты С-300 и С-400.

«Самолет дорогой, кто знает, что случится. С другой стороны, может быть, они действительно понимают, что С-400 очень хороший комплекс, и не хотят потерять ни самолет, ни своего летчика», ― объяснил Литовкин в комментарии корреспонденту «Слово и дело».

Литовкин добавил, что у ВВС Израиля нет необходимости вторгаться в воздушное пространство САР, так как они могут наносить удары с территории Ливана. У Сирии нет права сбивать израильские самолеты в небе над Ливаном.

Кроме того, израильтяне боятся, что технология «стелс» американских F-35 попадет в руки России. Эксперт подчеркнул, что Москву не особо интересует американская разработка, так как российская система «стелс» ничем не хуже.

«Американский F-35 — это наш самолет Як-141. Ничего нового в фюзеляже практически там нет, но система опознавания, система управления, система управления оружием, безусловно, отличаются от наших, и нам было бы это все интересно. Но, я думаю, что есть другие способы получить эту информацию», ― отметил Литовкин.

Боязнь Израиля поставить американские самолеты своих ВВС под удар российским систем С-300 и С-400 говорит о том, что F-35 бессильны перед этими комплексами. Тель-Авив так и будет продолжать наносить удары, прикрываясь Ливаном, где нельзя достать израильские самолеты по политическим, а не техническим причинам.

Российские вооружение и военнослужащие продолжают обеспечивать безопасность Сирии, в том числе сохранять суверенитет САР и препятствовать внешнему вмешательству государств без разрешения Дамаска. Федеральное агентство новостей представило третий материал из цикла публикаций о текущей обстановке в Сирии. В третьей части масштабного проекта речь идет об усилиях россиян в борьбе с террористами. Журналисты представили эксклюзивные доказательства того, как РФ боролась с боевиками «Исламского государства»1 (запрещена в России) в Сирии.

Ранее ФАН опубликовал вторую часть расследования, в которой говорится о связях американцев и боевиков в Сирии. Журналистам удалось выяснить, что США на постоянной основе поставляют террористам инструкторов, обеспечивают всем необходимым вооружением, беспилотными летательными аппаратами и наемниками в обмен на сирийские нефтяные ресурсы. ФАН получил улики, подтверждающие участие американцев в формировании и спонсировании ИГ1.

В первой части расследования речь шла о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГИЛ1. Так, среди вещей террористов был обнаружен номер телефона российского корреспондента.

1 Организация запрещена на территории РФ.