Верка Сердючка впервые за 4 года выпустила новую песню

Киев, 13 декабря. Артист Андрей Данилко, более известный под своим сценическим образом Верка Сердючка, впервые за четыре года выпустил новую песню, премьера которой состоялась в пятницу на официальном канале исполнителя на YouTube.

Композиция получила название Make It Rain Champagne («Сделай дождь из шампанского»). Ранее Сердючка ее уже исполняла на концертах, однако официальная премьера состоялась только сейчас.

В конце ноября Данилко оказался в центре скандала после участия в шоу «X-фактор»: во время программы он расплакался и заявил, что покидает проект. Музыкант пояснил свое решение тем, что не считает себя достаточно компетентным для роли наставника.

«Я не оправдываю надежд, я настолько пустой, — заявил он. — Я смотрю, и я как придурок. Я не понимаю, насколько это вам важно, но я думаю, я этот проект покину», - цитирует «Газета.ру» музыканта.

По одной из версий происходящего, артист принял такое решение в связи с состоянием здоровья. Ранее Данилко почувствовал себя плохо во время съемок новогоднего огонька.

Верка Сердючка известна благодаря занятому второму месту на «Евровидении-2007» с песней «Lasha Tumbai», которая была многими интерпретирована как «Russia Goodbye». После скандала Андрей Данилко отказался от гастролей по России.