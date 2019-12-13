Россиянин придумал, как дать отпор мошенникам

Москва, 13 декабря. Житель подмосковного города Видное Сергей Хакимов придумал способ, с помощью которого нейтрализовать мошенников. По мнению россиянина, нужно всего лишь подыграть злоумышленникам, и их идея потерпит крах.

«Подмосковье сегодня» рассказало о появившейся в редакции записи, на которой житель Видного разговаривает с лже-сотрудником Сбербанка.

На записи слышно, как мошенник представляется специалистом службы безопасности банка и сообщает о попытке списания 4200 рублей с карты Хакимова некоему жителю Воронежа. На вопрос, знаком ли он с получателем перевода, Сергей уверенно отвечает: «Да, конечно».

«По номеру телефона я понял, что меня пытаются «развести». Номер слишком кривой. К тому же у меня есть мобильный банк и все движения денег я вижу тут же», — рассказал предприимчивый россиянин.

Заканчивается разговор тем, что мошенник, нецензурно выругавшись, бросает трубку.

«Мне стало интересно, как поведет себя этот человек, если я немного пошучу с ним. Но первый же мой ответ поставил его в ступор», — отметил Хакимов.

Таким образом, россиянин сказал всего два слова, чтобы предотвратить действия злоумышленников, разговор длился менее полминуты.

В таких ситуациях специалисты рекомендуют сразу положить трубку и перезвонить по номеру телефона, который указан на оборотной стороне банковской карты.