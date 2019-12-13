Корреспонденту НТВ отказали во въезде на Украину

Москва, 13 декабря. Корреспонденту НТВ Сергею Савину отказали во въезде на Украину, при этом остальные члены съемочной группы благополучно пересекли границу. Об этом журналист рассказал, находясь в аэропорту «Борисполь», который ему запретили покидать.

По словам Савина, команда телеканала прибыла в международный украинский аэропорт и начала прохождение штатной процедуры прохождения контроля. Представители СМИ объяснили, кто они, с какой целью прилетели в страну, на какой период, а также сообщили темы, которые запланировали для освещения.

«Были заявлены темы: расследование убийства Павла Шеремета, предстоящая активизация газовых переговоров, обещанный президентом Зеленским обмен пленных до конца года и возможное прекращение огня на линии соприкосновения», — уточнил Савин.

Он отметил, что всей командой они отдали документы на проверку, «все происходило вежливо, дипломатично».

«Затем пригласили к ответственному лицу. Вот такое было вручено решение: отказ в разрешении пересечения государственной границы на въезд на Украину. Причина официальная — не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания здесь», — пояснил он, продемонстрировав на видео полученную бумагу.

Савин пояснил, что его ждет обратный рейс в Россию за счет авиакомпании.

Съемочная группа НТВ решила организовать рабочую поездку на Украину после того, как глава государства Владимир Зеленский во время саммита «нормандской четверки», который состоялся 9 декабря в Париже, предложил российским журналистам приехать в страну. Украинский лидер пригласил представителей СМИ лично приехать на Украину и посмотреть, что там происходит, поскольку «важно все ощущать и понимать».