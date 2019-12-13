Кузнецова рассказала о планах вернуть 84 российских ребенка из Сирии

Калининград, 13 декабря. Россия планирует вернуть на родину 84 ребенка, которые в настоящее время находятся на территории Сирии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Мы планируем вернуть 84 ребенка . Это дети, в отношении которых сейчас оформляются документы граждан России, выявляется их идентификация с родственниками», — пояснила омбудсмен.

Она также добавила, что российская сторона столкнулась с непредвиденными обстоятельствами в ходе работы по возвращению детей из лагеря беженцев «Аль-Хол» в Сирии.

«Здесь нас ждало много внештатных ситуаций. 11-месячный ребенок, на которого были готовы все документы, не был отдан», — отметила омбудсмен.

Ранее Кузнецова сообщила о возвращении в Россию 122 детей из Ирака и восьми детей из Сирии. Дети находились в лагерях для беженцев, приютах и тюрьмах со своими родителями, которые принимали участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака.

Напомним, Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, которое подтверждает связи беглого олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с боевиками террористической группировки «Исламское государство»1.

Вторая часть расследования ФАН, была посвященв связям США с террористами ИГ1. Журналистам ФАН удалось получить свидетельские показания, которые подтверждают участие США в создании и поддержке террористической группировки ИГ.

Третий материал ФАН посвящен помощи России в Сирии и героизму россиян в борьбе с боевиками ИГ на территории САР. Более подробно читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.