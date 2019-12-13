Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Москва, 13 декабря. Телеведущая и медик Елена Малышева призвала воздержаться от использования туалетной бумаги. В своем Instagram она рассказала о вреде этого гигиенического средства.

В видеоролике цикла «Как правильно делать это» врач отметила, что использование даже самой мягкой туалетной бумаги может привести к образованию трещин заднего прохода.

«Влажные салфетки тоже могут провоцировать развитие инфекций и появление трещин, так как они слишком жесткие», — цитирует слова Малышевой «Царьград».

Вместо привычных способов соблюдения туалетной гигиены телеведущая рекомендует принимать душ, передает «Утро.ру».

Пользователи соцсети неоднозначно отнеслись к посту Малышевой. Многие возмущались, отмечая, что у людей есть проблемы и посерьезнее.

«Только лопухи, подорожник или на худой конец газета», — язвительно прокомментировал пост телеведущей неизвестный подписчик.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о заявлениях Малышевой про вред «гаджетов для красоты». По словам ведущей, подобные «гаджеты для красоты» можно приобрести на просторах Интернета, однако они могут быть не просто бесполезными, но и опасными.

Так, аппарат для изменения формы носа, по мнению Малышевой и ее коллег по программе «Жить здорово!» воздействует на слизистую и носовую перегородку, а мелкая вибрация может вызвать воспаление.