Москва, 13 декабря. Представители целевой рабочей группы обсудили в МИД РФ перспективы возвращения российских детей из лагерей в Сирии. Как сообщает пресс-служба ведомства, принято решение о вывозе детей из лагеря «Аль-Хол», находящегося в зоне оккупации курдских боевиков.

В российском МИД прошло заседание целевой рабочей группы, которую возглавляют спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданова и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Участники совещания подвели итоги гуманитарной миссии по возвращению в Россию всех 122 обнаруженных в иракских тюрьмах и приютах российских детей. Они находились в чужой стране незаконно вместе с матерями, которые сейчас являются фигурантами уголовных дел по террористической направленности.

«Приоритетное внимание было уделено обсуждению дальнейших шагов по вывозу несовершеннолетних граждан Российской Федерации из Сирии», — говорится в сообщении МИД РФ.

В начале декабря представители рабочей группы посетили Сирию и, в частности, лагерь военнопленных «Аль-Хол» на северо-востоке страны. Стороны обсудили возвращение детей с сирийскими властями и представителями курдских бандформирований, под чьим контролем в настоящее время находится лагерь.

На сегодняшний день в Россию из сирийских лагерей вернулись восемь детей. Еще у почти 100 взяты пробы ДНК для определения генетического родства с потенциальными опекунами в России. Работа продолжается.

Отметим, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов группировки «исламское государство»1 (ИГ1, запрещена на территории РФ). Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы.

В 2017 году курдские формирования пришли в регионы за Евфратом, где живут в основном арабы-сунниты, и захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать данные районы официальному Дамаску, главари «Демократических сил Сирии» (SDF) фактически оккупировали их.

22 октября 2019 года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание операции Анкары «Источник мира», передавала «Газета.ру». С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало собственное расследование, рассказывающее о сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ. Вторая часть расследования раскрывает объемы помощи, оказываемой террористам ИГ со стороны США. Третий материал посвящен помощи России в Сирии, а также героизму россиян в борьбе с террористами на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.