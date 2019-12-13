Как греки отреагировали на соглашение о морских границах между Турцией и террористами ПНС Ливии

Против подписанного Турцией и так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии соглашения о морских границах выступили политики, журналисты и обычные граждане. Свои мнения против незаконного соглашения они выразили на своих страницах в социальных сетях.

Греческая общественность вместе с политиками и представителями СМИ высказались о подписанном в ноябре соглашении между террористическим ПНС Ливии и Турцией, подразумевающем пересмотр морских границ в Средиземном море в свою пользу. Меморандум вызвал резко негативную реакцию в мировом сообществе. В частности, из-за этого документа Греция выслала ливийского посла из своей страны.

Осудил соглашение министр национальной обороны Греции Панос Панайотопулос. Он заявил, что власти страны сделают всё возможное, чтобы защитить свой национальный суверенитет.

«Мы можем сколько угодно говорить об укреплении доверия, но другая сторона [Турция] делает провокационные заявления и ведет подстрекательскую риторику. Это все равно, что сделать один шаг вперед и три шага назад. Мы готовимся к чему угодно на всех уровнях в отношении к Турции. Ясно, что их поведение вызывает озабоченность, но мы не боимся. Пока наши Вооруженные Силы готовы ответить, мы чувствуем себя в безопасности», — подчеркнул он.

Поддержал защитную линию страны и его греческий коллега вице-адмирал Николаос Цунис:

«Полностью осознавая наше историческое бремя и обязательства перед нашей родиной, я заверяю вас, что мы будем выполнять свою работу и в случае необходимости, используем имеющиеся у нас средства для эффективной защиты суверенных прав и национальных интересов», — предупредил военный.

Вместе с политиками и военными по поводу соглашения высказались и журналисты с политологами. Так, например, журналистка из Афин Дафна Пападопулу в юмористическом ключе отметила высказывания Европейского союза, которые ни к чему не приводят.

«ЕС регулярно выражает "серьезную озабоченность" по поводу турецко-ливийского меморандума о морских границах. Я не очень хорошо знакома со шкалой "озабоченности" ЕС. Является ли это на шаг выше, чем «глубокое беспокойство» или просто ниже, чем "мрачное беспокойство?"», — написала она в Twitter.

EU delivers its regular "serious concern" over the Turkey-Libya MoU on maritime borders.



I'm not well acquainted with the EU's "concern" scale. Is this a step higher than the "deep concern" or just lower than the "grave concern?" https://t.co/465fqYbHE8 — Daphne Papadopoulou (@daphnenews) December 9, 2019

Политический комментатор Харалампос из греческого города Салоники отметил, что для улучшения греко-ливийских отношений необходимо признать законно выбранное парламент страны – Палату представителей.

«Адмирал Эль Махдави Фараг, лидер ливийских военно-морских сил, написал по-гречески: "Мы освободим Триполи и разрушим турецкие мечты". Ливия - верный друг Греции. Мы должны немедленно признать законно избранное правительство Ливии, несмотря на нейтральную политику ООН и ЕС. Террористы Турции и ПНС пытаются дестабилизировать обстановку в Ливии и претендовать на зоны от ИЭЗ Греции, Ливии и Египта. Неудачная попытка сделки между Турцией и террористами ПНС. Ливия, Египет и Греция не признают никакой сделки».

East-Med EEZ Map



International Law and Maritime Jurisdictions



Turkey and Gna terrorists try to destabilize Libya and claim areas from Greek Libyan Egyptian EEZ.



A failed deal attempt between Turkey and Gna terrorists. Libya, Egypt and Greece do not recognize any kind of deal. pic.twitter.com/EhhInxW29m — Charalampos of Thessaloniki ???? (@craoft) December 8, 2019

Политический комментатор Христос Г Фаиладис из Афин отметил всю абсурдность подписанного соглашения:

«Вперед к международному праву, сделанному Турцией!!! Норвегия готова заявить, что она граничит с Канадой, игнорируя острова Исландии, Гренландии и Великобритании», — подчеркнул он.

Греческий журналист Пол Антонопулос из Австралии, также выступил с поддержкой коллег.

«Правительство "Братьев-мусульман" (запрещена в РФ — прим.ред.) в Ливии при Эрдогане согласилось разделить Средиземное море между ними, игнорируя Крит, который может разрушить планы по краже греческого газа. МИД Греции в целом сказал: "Внимательно посмотрите на карту. Там есть греческий остров, который называется Крит"», — написал представитель прессы.

“#Greece is deploying special forces, armed drones and surveillance planes to protect #Crete, its biggest island, from a feared onslaught by Turkey to seize Greek resources in the Aegean Sea.” https://t.co/oT1nJaNL7z — Paul Antonopoulos (@oulosP) December 5, 2019

Вслед за политиками и журналистами соглашение осудила и общественность. Пользователь Yorgos тоже напомнил Турции об острове Крит, который попал в зону раздела водных границ.

«Я бы посоветовал вам взглянуть на карту и понять, что Крит - это огромный остров, который нельзя игнорировать. Международное право надо уважать. Соглашение между Турцией и Ливией является недействительным, и ни одна цивилизованная страна никогда его не признает. Турция также может договориться с Исландией о совместных границах», — высказался он в своем микроблоге.

I would advice you to take a look on the map and understand that Crete is a huge island that can not be ignored. International law should be respected. Turkish Libya agreement is void and no civilized nation will ever recognize it. Turkey can also agree with Iceland on borders. — Yorgos (@darivianos) December 8, 2019

А тем временем жительница Греции Виктория Перестероу коротко отметила всю нелогичность соглашения между Турцией и так называемого ПНС Ливии.

«Я публично осуждаю соглашении между Ливией и Турцией, потому что это недопустимо по причине того, что это противоречит международной морской юстиции», — выразила она свою точку зрения.

I DENOUNCE IN PUBLIC THE AGREEMENT BETWEEN LIBYA AND TURKEY BECAUSE IT'S INVALID FOR THE REASON THAT IT'S CONTRAST THE INTERNATIONAL JUSTICE OF THE SEA — ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΥ (@RGreatyear) December 10, 2019

Против соглашения о разделе вод Средиземного моря продолжают поступать осуждающие Турцию и ПНС Ливии комментарии. Повсеместно люди с разных уголков земли считают, что незаконная попытка получить контроль над подами – должна немедленно прекратиться.