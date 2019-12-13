Невыездная Соболь накопила 2 млн долгов за незаконные митинги в Москве

Москва, 13 декабря. Симоновский районный суд Москвы взыскал с сотрудников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любови Соболь и Георгия Албурова более 2 млн рублей по двум искам.

В пятницу Симоновский районный суд Москвы вынес решение по двум искам к Соболь и Албурову. Судья постановил взыскать с Соболь и Албурова 1,6 млн рублей по иску компании ГБУ «Автомобильные дороги». Истец сообщил, что компании пришлось привлечь дополнительную технику для обеспечения безопасности в ходе незаконных митингов в Москве.

Второй иск подал ГУП «Мосгортранс», предприятие потребовало возместить убытки из-за перекрытия центра города на время незаконных акций. Суд постановил взыскать с Соболь и Албурова 657 тысяч рублей по иску «Мосгортранса».

Таким образом, личный долг Соболь за ущерб от незаконных митингов перевалил за 2 млн рублей. При этом сотрудница ФБК заявляет, что не собирается гасить полученные санкции.

Однако долги перед судебными приставами заставят Соболь отказаться от регулярных путешествий на донаты от поклонников, отмечает Nation news. Согласно ч.5 ст.15 Федерального закона от 15.08.1996 N114- ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», право гражданина РФ на выезд может быть ограничено, если он уклоняется от уплаты долга.

Напомним, Хамовнический суд 27 июля оштрафовал Соболь на 30 тысяч рублей за организацию незаконного митинга 14 июля. Затем 3 августа Соболь вновь получила штраф в 300 тысяч рублей за повторное нарушение правила проведения митингов 15 июля. Позже суд назначил Соболь штраф в 300 тысяч рублей за незаконную акцию 27 июля, а 12 августа Троицкий суд взыскал с юриста ФБК еще 300 тысяч рублей незаконный митинг 3 августа. Кроме того, 3 сентября суд обязал Соболь выплатить еще 300 тысяч рублей за массовую провокацию 31 августа.

Соболь ранее жаловалась, что не может выплатить штраф в 300 тысяч рублей из-за отсутствия средств. Однако это не помешало ей отдохнуть на Кипре, а затем еще и съездить в Италию. Кроме того, огромные долги не помешали Соболь слетать в Чехию, пока фигурантам «московского дела» оглашали приговоры. Теперь же установленный ФССП запрет лишит Соболь дорогостоящих путешествий за границу на донаты последователей ФБК.

Политические митинги, большинство из которых не были согласованы с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа текущего года. Поводом для проведения незаконных сходок стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось выяснить, что в штаб блогера Алексея Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Секстон, он проводил лекции и тренинги для последователей одиозного блогера, когда тот находился под арестом.