МИД РФ назвал значимым шагом проведение президентских выборов в Алжире

Алжир, 12 декабря. Проведение президентских выборов в Алжире является значимым шагом на пути урегулирования внутриполитического кризиса в республике. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

12 декабря в Алжире состоялись выборы президента. По данным Национальной избирательной комиссии Алжира, победу на президентских выборах одержал бывший премьер-министр республики Абдельмаджид Теббу, набравший 58,15 % голосов.

«Рассматриваем проведение этого важного внутриполитического мероприятия как значимый шаг в обеспечении поступательного развития дружественного Алжира», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что избрание нового алжирского президента позволит продолжить последовательную работу, направленную на укрепление двусторонних отношений между Москвой и Алжиром.

Напомним, в начале апреля Абдельазиз Бутефлика покинул пост президента Алжира после массовых протестов, которые были вызваны его выдвижением на пятый срок. После пост государства временно занял спикер алжирского парламента Абделькадер Бенсалах, который назначил внеочередные президентские выборы на июль 2019 года. Однако оппозиция Алжира выразила недоверие Бенсалаху, отказавшись участвовать в президентских выборах, после чего выборы были перенесены на более поздний срок