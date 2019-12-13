Брежнева объяснила, певицей какой страны себя считает

Москва, 13 декабря. Певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева прокомментировала свое резонансное высказывание, сделанное в марте этого года, когда она заявила, что не считает себя украинской певицей. Теперь исполнительница объявила, что не является и российской артисткой тоже, как подумали многие после ее «отречения» от Украины.

Спустя несколько месяцев звезда решила внести ясность в вопрос о том, певицей какой страны себя считает.

«Я назвала себя человеком мира. Моя музыка не имеет границ. Я с 2002 года гастролирую во всех странах, не ограничиваю себя какой-то одной страной. Некоторых людей это [то, что Брежнева не украинская певица] расстроило, потому что они неправильно поняли», — объяснила она.

Брежнева раскритиковала попытки некоторых политиков разделить россиян и украинцев. Певица убеждена, что в сложившейся ситуации деятели искусства с их творчеством и известностью могут улучшить отношения двух стран, способствуя единству людей и уходу взаимного негатива, передает «Экономика сегодня».

«Мы как музыканты должны объединять. И у нас все равно это получается, как бы некоторые ни были негативно настроены», — заявила Брежнева.

В марте Брежнева призналась, что никогда не считала себя украинской певицей, напоминает «Царьград». Она объяснила это тем, что никогда не участвовала в «Песне года», конкурсе, проводимом на Украине. По словам Брежневой, чтобы считаться национальной певицей, нужно исполнять песни на украинском языке, которых нет в ее репертуаре. Артистка уверена, что по этой причине и в самой Украине ее никогда не считали «своей».