Трагедии 2019 года в РФ — авиакатастрофы, взрывы, пожары, наводнения и страшные ДТП

Уходящий 2019 год, к сожалению, не обошелся без трагедий с человеческими жертвами, которые происходили во всем мире, в том числе в России. Федеральное агентство новостей вспоминает самые трагические происшествия, потрясшие Россию в уходящем году.

Взрыв дома в Шахтах

Взрыв в жилом доме в Шахтах произошел рано утром 14 января, вызвав обрушение одного из подъездов. Причина взрыва — утечка бытового газа. Было разрушено четыре квартиры, пять человек погибли, семеро — пострадали.

Взрыв в Шахтах произошел спустя всего две недели после трагедии с обрушением части подъезда в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, в самый канун Нового 2019 года. Тогда в результате взрыва частично обрушился один из подъездов, погибли 39 человек, 17 — получили ранения и травмы. Причины трагедии до сих пор официально не озвучены.

Катастрофа SSJ 100 в «Шереметьево»

Катастрофа SSJ 100 в столичном аэропорту «Шереметьево» произошла 5 мая. Самолет Superjet 100 (RRJ-95B) авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс SU1492 по маршруту Москва—Мурманск, но через 27 минут после взлета был вынужден вернуться в аэропорт из-за технических проблем.

Во время посадки лайнер при ударе о взлетную полосу получил повреждения, вызывавшие пожар, в результате которого самолет частично сгорел. По официальным данным, из находившихся на борту 78 человек (73 пассажира и пять членов экипажа) погиб 41 (40 пассажиров и один член экипажа). Спаслись 37 человек, десять из которых были госпитализированы с различными травмами и отравлением продуктами горения.

Взрыв на химическом заводе в Дзержинске

Взрыв на химическом заводе в Дзержинске Нижегородской области произошел 1 июня на предприятии «Кристалл» — там произошли два взрыва в помещении склада по хранению взрывчатых веществ. Возник мощный пожар, взрывная волна выбила 340 окон в зданиях, расположенных на расстоянии до трех километров, в том числе в десятках детских садов и школ. Ранения получили 89 человек.

Освещение инцидента в Дзержинске фактически стало полигоном для обкатки антироссийскими силами технологии создания панических слухов и фейковых новостей о якобы большом количестве погибших. Позже Роскомнадзор назвал ложными ряд сообщений в СМИ об этом происшествии.

Лесные пожары в Сибири

Лесные пожары в Сибири начались в июле в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. По данным Greenpeace, пожары в Сибири летом 2019 года достигли рекордных масштабов за всю историю наблюдения с 2001 года как по площади горения (более четырех млн гектар) и по площади сгоревших лесов (более 13 млн га), так и по количеству выделившегося в атмосферу углекислого газа (166 млн тонн).

В разгар пожаров в пяти субъектах России был введен режим чрезвычайной ситуации. По официальным данным, пострадавших или погибших в результате этого природного катаклизма не было.

Лесные пожары в Сибири получили широкий общественный резонанс, в том числе благодаря многочисленным публикациям в соцсетях.

Наводнение в Иркутской области

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня, затем — в июле—августе — последовала вторая волна паводка. В пик наводнения максимальный уровень реки Ия в городе Тулун поднимался до 14 метров (при критической отметке 700 см).

В зону подтопления попали десятки населенных пунктов, пострадали более 11 тысяч домов, было эвакуировано более семи тысяч человек. Согласно официальным данным, погибли 25 человек. До сих пор еще не все пострадавшие получили обещанную помощь.

Катастрофа Ан-24 в Нижнеангарске

Катастрофа Ан-24 произошла 27 июня в аэропорту Нижнеангарска (Бурятия). Самолет Ан-24РВ авиакомпании «Ангара» совершал рейс ИК-200 по маршруту Улан-Удэ—Нижнеангарск. Во время снижения у самолета отказал левый двигатель. После посадки Ан-24 уклонился вправо, сошел с взлетно-посадочной полосы, пробил забор ограждения аэродрома, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. Погибли двое из находившихся на борту 47 человек (43 пассажира и четыре члена экипажа). Погибшие — командир воздушного судна и бортмеханик.

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 (неофициальное название «Лошарик»), предназначенной для изучения дна и придонного пространства мирового океана, произошел 1 июля на полигоне Северного флота в районе Кольского залива Баренцева моря.

По информации Минобороны РФ, при борьбе за живучесть аппарата погибли 14 моряков-подводников. Благодаря своевременным, самоотверженным и грамотным действиям подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Указом президента РФ погибшие моряки были представлены к наградам, а их имен увековечены.

Трагедия под Северодвинском

Инцидент на полигоне ВМФ РФ «Ненокса» в Архангельской области под Северодвинском произошел 8 августа в ходе испытаний новой техники. В результате взрыва на месте погибли пять человек, еще двое скончались в больнице. Среди погибших — пять сотрудников «Росатома» и двое представителей Минобороны РФ.

По сообщению Министерства обороны РФ, причиной трагедии стал взрыв жидкостного ракетного двигателя.

Президент России Владимир Путин назвал ракетную установку, при испытаниях которой погибли сотрудники «Росатома» и военные, не имеющей мировых аналогов. Путин пообещал, что Россия продолжит совершенствование этого оружия.

Прорыв дамбы на реке Сейба

Прорыв дамбы на реке Сейба в Красноярском крае произошел 19 октября в районе села Щетинкино Курагинского района.

Трагедия произошла рано утром в районе работ артели холдинга «Сибзолото»: прорвало верхнюю дамбу каскада из трех дамб на реке Сейбе, прорыв спровоцировал разрушение остальных дамб. Селевой вал высотой до пяти метров разрушил временный поселок рабочих прииска, находившийся ниже по течению. Погибли 17 человек, 27 — пострадали.

Трагедия в Забайкалье

К сожалению, больше всего людей по статистике гибнет в дорожно-транспортных происшествиях. С января по июль 2019 года в России произошло более 85 тысяч ДТП, в которых погибли более восьми тысяч человек, ранения и травмы получили более 110 тысяч участников этих аварий.

Одно из самых страшных ДТП с большим количеством жертв имело место 1 декабря с участием пассажирского автобуса. Трагедия произошла в 50 километрах от города Сретенска в Забайкалье: автобус Kia Granbird, следовавший из Сретенска в Читу, вылетел за пределы моста через реку Куэнга у деревни Дунаево и перевернулся. В автобусе находились 44 пассажира.

В результате ДТП погибли 19 человек, в том числе водитель, 21 человек пострадал. По данным ГИБДД, автобус был исправен, авария произошла после того, как у транспортного средства лопнуло переднее колесо. Автобус принадлежал местной туристической компании.

Впереди 2020-й високосный

Хотя предстоящий 2020 год будет високосным, то есть считающимся более опасным относительно возможных катаклизмов, такое мнение является заблуждением. Статистика говорит, что в високосные годы происшествий и катастроф в среднем происходит не больше, чем в обычные не високосные годы.