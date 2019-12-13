ЛНР итоги 8–13 декабря: найден тайник ВСУ, фотовыставку памяти Стенина откроют в Луганске

Луганск, 13 декабря. Сотрудники МГБ ЛНР нашли опасный тайник ВСУ у Станицы Луганской. На Луганщине определили сотню лидеров республики. Фотовыставку памяти Андрея Стенина хотят открыть в Луганске в 2020 году. Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Смертельно опасный тайник ВСУ

Крупнейший схрон боеприпасов обнаружили сотрудники Министерства госбезопасности Луганской Народной Республики у линии соприкосновения в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской. Из схрона было изъято более 32 тысяч боеприпасов. По данным МГБ ЛНР, тайник был организован военнослужащими главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Выясняются обстоятельства его создания и принадлежность изъятых боеприпасов к партиям взрывных устройств, использованных ранее при совершении в республике диверсионно-террористических актов, а также новые цели для их применения», — сообщили в пресс-службе ведомства ЛНР.

Новые рабочие места для шахтеров

Одна из самых поврежденных от обстрелов со стороны ВСУ шахта «Мащинская» шахтоуправления «Луганское» ГУП ЛНР «Центруголь» возобновила работу в Луганской Народной Республике. Работы по угледобыче на шахте не велись с 2014 года, теперь запущенная лава обеспечит стабильной работой более 500 шахтеров.

КПП «Станица Луганская» оснастят дополнительной парковкой

Власти Луганской Народной Республики продолжают мероприятия по улучшению инфраструктуры единственного пункта пропуска через линию соприкосновения — КПП «Станица Луганская». Дорожники оборудуют дополнительную парковку вблизи пункта пропуска. Из-за увеличения потока автотранспорта существующая парковка стала перегруженной, а ее расширение по ряду причин было затруднено.

«В настоящее время многократно увеличилось количество граждан, пересекающих линию разграничения в пункте пропуска «Станица Луганская», — подтвердил начальник УГИБДД МВД ЛНР Александр Черкасов.

«С целью создания комфортных условий для граждан, прибывающих к пункту пропуска на личном транспорте, правительством ЛНР было принято решение об оборудовании дополнительной площадки для парковки автотранспорта в районе Николаевского разъезда», — проинформировал он, добавив, что на новой площадке смогут парковаться до 180 автомобилей.

Глава ЛНР поздравил лидеров Луганщины

Представители руководства ЛНР и гости из России наградили на текущей неделе победителей проекта «Лидеры Луганщины», которыми стали 100 человек из почти 1400 прошедших регистрацию участников различных возрастных групп. Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе встречи с победителями проекта сообщил, что проект кадрового резерва «Лидеры Луганщины» будет реализовываться и в следующем году.

Фотовыставка памяти Андрея Стенина

Выставка работ фотокорреспондента МИА «Россия Сегодня» Андрея Стенина, погибшего при выполнении редакционного задания в Донбассе, вошла в тройку самых посещаемых в Луганской Народной Республике в этом году. С момента открытия выставку посетили около 21 тысячи человек. На текущей неделе выставка Стенина вместе с выставкой мини-копий картин заслуженного художника РФ Павла Рыженко, а также выставкой произведений члена Союза художников ЛНР Глеба Назарова снова открыта в Луганске. Директор музея выступила с инициативой в 2020 году представить выставку фоторабот луганских мастеров и посвятить ее памяти Стенина.