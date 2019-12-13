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ЛНР итоги 8–13 декабря: найден тайник ВСУ, фотовыставку памяти Стенина откроют в Луганске

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ЛНР итоги 8–13 декабря: найден тайник ВСУ, фотовыставку памяти Стенина откроют в Луганске

Луганск, 13 декабря. Сотрудники МГБ ЛНР нашли опасный тайник ВСУ у Станицы Луганской. На Луганщине определили сотню лидеров республики. Фотовыставку памяти Андрея Стенина хотят открыть в Луганске в 2020 году. Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Смертельно опасный тайник ВСУ

Крупнейший схрон боеприпасов обнаружили сотрудники Министерства госбезопасности Луганской Народной Республики у линии соприкосновения в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской. Из схрона было изъято более 32 тысяч боеприпасов. По данным МГБ ЛНР, тайник был организован военнослужащими главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Выясняются обстоятельства его создания и принадлежность изъятых боеприпасов к партиям взрывных устройств, использованных ранее при совершении в республике диверсионно-террористических актов, а также новые цели для их применения», — сообщили в пресс-службе ведомства ЛНР.

Новые рабочие места для шахтеров

Одна из самых поврежденных от обстрелов со стороны ВСУ шахта «Мащинская» шахтоуправления «Луганское» ГУП ЛНР «Центруголь» возобновила работу в Луганской Народной Республике. Работы по угледобыче на шахте не велись с 2014 года, теперь запущенная лава обеспечит стабильной работой более 500 шахтеров.

ЛНР итоги 8–13 декабря: найден тайник ВСУ, фотовыставку памяти Стенина откроют в Луганске

КПП «Станица Луганская» оснастят дополнительной парковкой

Власти Луганской Народной Республики продолжают мероприятия по улучшению инфраструктуры единственного пункта пропуска через линию соприкосновения — КПП «Станица Луганская». Дорожники оборудуют дополнительную парковку вблизи пункта пропуска. Из-за увеличения потока автотранспорта существующая парковка стала перегруженной, а ее расширение по ряду причин было затруднено.

«В настоящее время многократно увеличилось количество граждан, пересекающих линию разграничения в пункте пропуска «Станица Луганская», — подтвердил начальник УГИБДД МВД ЛНР Александр Черкасов.

ЛНР итоги 8–13 декабря: найден тайник ВСУ, фотовыставку памяти Стенина откроют в Луганске

«С целью создания комфортных условий для граждан, прибывающих к пункту пропуска на личном транспорте, правительством ЛНР было принято решение об оборудовании дополнительной площадки для парковки автотранспорта в районе Николаевского разъезда», — проинформировал он, добавив, что на новой площадке смогут парковаться до 180 автомобилей.

Глава ЛНР поздравил лидеров Луганщины

Представители руководства ЛНР и гости из России наградили на текущей неделе победителей проекта «Лидеры Луганщины», которыми стали 100 человек из почти 1400 прошедших регистрацию участников различных возрастных групп. Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе встречи с победителями проекта сообщил, что проект кадрового резерва «Лидеры Луганщины» будет реализовываться и в следующем году.

ЛНР итоги 8–13 декабря: найден тайник ВСУ, фотовыставку памяти Стенина откроют в Луганске

Фотовыставка памяти Андрея Стенина

Выставка работ фотокорреспондента МИА «Россия Сегодня» Андрея Стенина, погибшего при выполнении редакционного задания в Донбассе, вошла в тройку самых посещаемых в Луганской Народной Республике в этом году. С момента открытия выставку посетили около 21 тысячи человек. На текущей неделе выставка Стенина вместе с выставкой мини-копий картин заслуженного художника РФ Павла Рыженко, а также выставкой произведений члена Союза художников ЛНР Глеба Назарова снова открыта в Луганске. Директор музея выступила с инициативой в 2020 году представить выставку фоторабот луганских мастеров и посвятить ее памяти Стенина.

ЛНР итоги 8–13 декабря: найден тайник ВСУ, фотовыставку памяти Стенина откроют в Луганске

Источник: Федеральное агентство новостей
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