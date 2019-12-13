«Белые каски» проводят аморальные провокации в ущерб урегулированию конфликта в Сирии

Москва, 13 декабря. «Белые каски» стараются очернить армию Сирийской арабской республики (САР), действуя по указанию Вашингтона. Об этом заявил военный эксперт, обозреватель КП Виктор Баранец.

В интервью «ПолитЭксперту» Баранец заявил, что подразделения «Белых касок» и боевиков пытаются дискредитировать действия российской и сирийской армий, для этого они регулярно совершают провокации, несмотря на неоднократные разоблачения.

«По мере того как ситуация в Сирии приходит к более-менее понятной формуле политического урегулирования, тем яростнее враги сирийского урегулирования используют различного рода каверзные провокации, и мы их на этом уже много раз ловили, в том числе и «Белые каски», — отметил обозреватель КП.

По его словам, чем ближе наступление мира в Сирии, тем больше повышается активность террористов, пытающихся скомпрометировать сирийскую армию и законное правительство, не думая «ни о какой морали и честности».

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало серию журналистских расследований о ситуации в Сирии. В первой части материалов рассказывается о связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с «Исламским государством»1, вторая часть повествует о поддержке ИГ1 со стороны США. Завершается цикл публикаций материалом о помощи России в Сирии и героизму россиян в борьбе с террористами «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.