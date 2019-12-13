Глава «Нафтогаза» объявил о предварительных договоренностях с РФ по транзиту газа

Вена, 13 декабря. Представители «Газпрома» и «Нафтогаза» завершили очередной раунд переговоров в Вене, в ходе которых обсуждался вопрос о транзите российского газа через территорию Украины.

По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, сторонам удалось достичь предварительных договоренностей по вопросу сохранения транзита российского газа через территорию Украины.

«Есть предварительные договоренности, и мы продолжаем их обсуждать. Конечного варианта нет», — пояснил глава «Нафтогаза» журналистам.

Напомним, контракт на транзит российского газа в европейские страны через территорию Украины прекращает действие 31 декабря 2019 года. «Газпром» неоднократно отмечал, что для подписания нового договора необходимо урегулировать все судебные споры между Москвой и Киевом. При этом украинская сторона продолжает выдвигать России ультиматумы, пытаясь получить «особые условия».

В сентябре 2019 года в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров с участием представителей РФ, Украины и ЕС. Однако переговоры не принесли ожидаемых результатов.