Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян до конца года

Москва, 13 декабря. Жителей центральной России ждут теплые выходные, однако к концу декабря в регион придет похолодание, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По словам синоптика, приближающиеся выходные будут теплыми, температура воздуха составит от -2 до +2 градусов. При этом небо затянут теплые облака, а местами пройдут осадки в виде мороси или небольшого снега. Однако ожидать сугробов жителям центрального региона не стоит, добавил специалист.

В начале следующей недели в регион начнет поступать теплый влажный атлантический воздух, к середине недели температура понизится до -3…-5 градусов днем и -6 градусов ночью. Сильное похолодание ожидается к концу декабря ― температура опустится до -8…-15 градусов.

«Такие процессы наблюдались и ранее. Пушкин писал «Евгения Онегина» в Псковской области, и там есть такие строки, я не думаю, что он это выдумал: «В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе», ― отметил Синенков в комментарии «Ридусу».

Эксперты отмечают, что такие климатические показатели как сейчас, характерны для ноября, нежели для декабря. Зима в центральном регионе запоздала на месяц.

Ранее Гидрометцентр предупредил о предстоящих волнах холода. По словам синоптиков, нынешняя зима в России будет теплой, но неоднородной, прогнозируются частные погодные колебания.