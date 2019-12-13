Меркель объяснила продление санкций ЕС против России

Брюссель, 13 декабря. Прогресс в урегулировании украинского конфликта есть, но его пока недостаточно для снятия антироссийских санкций. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге в бельгийской столице.

«Вчера вечером мы с президентом Франции Эммануэлем Макроном проинформировали об итогах «нормандского саммита». Мы можем сказать, что есть некоторое продвижение вперед, однако его недостаточно для того, чтобы можно было сказать, что санкции могут быть сняты», — приводит «Радио Sputnik» слова Меркель.

Представительница Германии добавила, что решение о было принято единогласно.

Напомним, ранее глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил продление Евросоюзом экономических санкций против России. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что такое решение ничем не угрожает стране и «не красит» ее европейских партнеров.

Отношения между РФ и западными странами обострились в связи с ситуацией на юго-востоке Украины и вокруг Крыма. Несмотря на то, что полуостров стал российским регионом по итогам общенародного референдума, ЕС обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины и ввел против нее санкции. Москва пошла на ответные меры и взяла курс на импортозамещение.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной украинского конфликта и субъектом Минских соглашений по урегулированию. Несмотря на продолжающееся действие ограничительных мер, в странах ЕС в последнее время нередко звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.