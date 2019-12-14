WADA отстранило Россию от олимпиады. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Саммит в «нормандском формате» Обещанного три года ждали. Саммит в Париже наконец-то собрал лидеров «нормандской четверки». Пять с половиной часов напряженных переговоров, и как итог — коммюнике президентов России, Франции, Германии и Украины. Три пункта, по которым Минские соглашения остаются фундаментом «нормандского формата». Лидеры договорились о внесении изменений в украинскую Конституцию на основе так называемой формулы Штайнмайера. Выступили за полное и бессрочное прекращение огня в Донбассе, которое должно быть реализовано до конца этого года. Согласовали разведение сил на трех участках, а также подтвердили намерение обменяться пленными по принципу «всех на всех» до 31 декабря. На пресс-конференции по итогам декабрьского саммита с завидным постоянством звучали слова «разморозка» и «оттепель». «Есть ли потепление. Я думаю, что да. Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках, это состоялось. Мы встретились сейчас в «нормандском формате» и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса, это состоялось. Поэтому все это вместе дает нам основание полагать, что процесс развивается в правильном направлении», — заключил российский лидер. Еще одна сенсация «нормандского» саммита: первая в истории личная встреча президентов России и Украины, двух Владимиров — Путина и Зеленского. До Парижа лидеры общались только по телефону. Состоялся и разговор тет-а-тет, и переговоры по газу с участием делегаций. Владимир Зеленский высоко оценил шансы на продление контракта поставок голубого топлива из России в Европу через Украину после 1 января 2020 года. В свою очередь Владимир Путин предложил снизить стоимость газа для украинских потребителей на 25%, если Москва и Киев договорятся о совместной честной работе.

Резолюция ГА ООН по Крыму Крым наш. С этим в очередной раз решила поспорить Генассамблея ООН. Гипербдительная организация, вообще-то призванная объединять страны, а не сталкивать лбами, второй год подряд принимает резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей. Документ предложила, ясное дело, Украина, причем, накануне саммита в «нормандском формате». Понятно, с каким расчетом. В поддержку, мягко говоря, странной инициативы проголосовали 63 страны, 19 государств выступили против, 66 воздержались. В своем опусе Генассамблея осуждает Россию за (внимание!) «нарушение суверенитета Украины». Авторы, видимо, ни сном, ни духом не знают о референдуме крымчан, мечтавших вернуться под крыло матушки России, и призывают Москву «прекратить оккупацию» и «вывести войска» со своей же территории. Просто театр абсурда какой-то! Российские и крымские власти считают документ лживым, построенным на домыслах, спекуляциях и передергивании фактов. Как отметили в нашем МИД, подобные инициативы используются как лишний рычаг давления на Москву и показывают, что против нее идет «зашоренная кампания». Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский полагает, что инициаторы резолюции постарались достать из «шкафа» те «скелеты», которые украинские избиратели твердо решили похоронить, убедительно проголосовав за нового президента Владимира Зеленского и его партию. «Проект построен на откровенной лжи и утверждениях о том, что дела у крымчан совсем плохи и они якобы прозябают в условиях российской аннексии и оккупации. Показательно, что с тем, чтобы никто не смог убедиться в абсурдности этой «майданной» пропаганды, один из пунктов резолюции предлагает воздержаться от посещения российского Крыма. На содержании украинской «резолюционной утки» даже не хочется останавливаться. Ложь на лжи, неправда на неправде. Даже в самом заголовке — уже вранье. Проблемы «милитаризации Крыма» не существует», — подчеркнул Полянский. А вот что реально существует, так это упрямые факты: в этом году Крым посетили 7 млн туристов, в их числе — миллион гостей из Украины. И это рекорд! Отзывы побывавших на полуострове отчего-то сильно отличаются от выводов Генассамблеи ООН, сделанных в устрашающей резолюции. Не лучше ли изобретателям сего сомнительного документа было бы купить билеты в Крым и самим убедиться, как живут «униженные и оскорбленные» крымчане? Глядишь, и прикусили бы острые языки.

WADA отстранило Россию Четыре года без Олимпиады. Угрозы исполкома Всемирного антидопингового агентства обрели вполне реальные очертания. WADA все-таки отстранило Россию на обещанный срок от главных спортивных стартов планеты. Но и этого показалось мало. Нашей стране запретили самой проводить международные соревнования. Под раздачу попало и РУСАДА, дескать, не соответствует российское агентство лекалам антидопингового кодекса. На суровую спортивную диету нашу страну посадили из-за дела о допинговых махинациях, шитого белыми нитками. WADA опять заклеймило Москву, словно белены, точнее, допинга объевшись. Неадекватное решение уже поспешно поддержал Международный олимпийский комитет, а, значит, в следующем году на играх в Токио наши атлеты опять выступят под нейтральным флагом, как и в Пхенчхане в 2018-м. Участвовать в соревнованиях смогут лишь «чистые» спортсмены, не замаравшие свою репутацию сомнительными историями с допингом. Что называется, «опять двадцать пять». Весь мировой спорт ищет вдохновение в химических чудо-средствах, а крайней снова выставили Москву. По заветам допингового преступника Родченкова состряпали новое политическое дело. «Допинг существует в мире — миллион примеров этому. И в Австрии, и в Германии, и в Испании, и в Америке… Кстати говоря, в той же Америке все лиги имеют свои антидопинговые правила. Это что значит? USADA на своей территории не может обеспечить внедрение всего Кодекса WADA, большая часть спортсменов вообще им не руководствуется? Кто этот вопрос ставит? Далее, сейчас обсуждается «закон Родченкова». По сути это нарушение хартии МОК. Сейчас эти вопросы будут рассматриваться не в CAS, а в американских судах, в том числе, и по соревнованиям, проведенных в других регионах. Этот вопрос будет ставиться? Это соответствует хартии МОК? Значит, на своей территории НОК США не может организовать правильную работу как другие страны? Почему мы об этом вопросы не задаем? Много подобных вопросов возникают. Поэтому возникают и мысли, в том числе, о политике», — рассуждает министр спорта России Павел Колобков. Пока WADA старательно ищет соринки в глазах российских спортсменов, точнее, следы допинга в их анализах, у Москвы до конца года еще есть время обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства в Спортивном арбитражном суде Лозанны. Глядишь, там внезапно прозреют и заметят бревна в очах атлетов из «рукопожатных» стран? Тем временем сборная России по боксу уже отказалась выступать на Олимпиаде в Токио: без родного гимна и триколора даже олимпийское «золото» не греет душу.