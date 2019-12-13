Россияне просят премии вместо новогодних корпоративов

Москва, 13 декабря. Большинство россиян хотели бы получить премию в конце года вместо новогодних корпоративов. Как следует из исследования рекрутингового сервиса SuperJob, такой вариант предпочли 74% опрошенных.

Чаще всего подобный ответ давали молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, которые получают не менее 30 тыс. рублей в месяц. Размер премии, которая могла была бы заменить корпоратив, они оценили в 4,7 тыс. рублей, сообщает «Мир24».

Еще 19% респондентов заявили, что ничего не имеют против новогодней вечеринки с коллегами по работе. При этом лучше всего к этой идее относятся люди в возрасте от 45 до 70 лет.

Примечательно, что в целом люди стали намного лояльнее относиться к новогоднему застолью на работе. К примеру, в 2013 году вариант с премиями предпочли 83% опрошенных, а в 2014 — 80%, пишет «ФедералПресс».

Отметим, что празднование наступающего Нового года с коллегами являются частью русской культуры. Раньше крестьяне, убрав урожай, устраивали гуляния. А советский корпоратив воспел культовый режиссер Эльдар Рязанов в фильме «Карнавальная ночь», напоминает «Вечерняя Москва».