Шахта «Мащинская» в ЛНР возобновляет добычу угля

Шахта «Мащинская» в Луганской Народной Республике готова возобновить добычу угля, устранив значительные разрушения, полученные во время конфликта в Донбассе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Более трех тысяч снарядов, полученных во время активных боевых действий в Донбассе, значительные разрушения, затопление и пять лет простоя — все это осталось в прошлом для одной из самых молодых и самых перспективных шахт Луганской Народной Республики. На этой неделе на шахте «Мащинская» шахтоуправления «Луганское» государственного унитарного предприятия ЛНР «Центруголь» заявили, что готовы вновь добывать уголь. Съемочная группа ФАН отправилась на предприятие вместе со специальной комиссией, которая должна оценить готовность лавы к полноценной и безопасной работе.

«Сегодня работает комиссия по сдаче в эксплуатацию шестой восточной лавы пласта l6-новый после длительного простоя. Простой был вызван боевыми действиями, проходившими в 2014 году в районе шахтоуправления «Луганское», которое наиболее из всех других шахт пострадало от обстрелов со стороны украинских войск. Пять лет здесь работы по угледобыче не велись. За последние полтора года проведен большой объем работ, в дальнейшем здесь работы еще много, но шахта теперь может давать уголь», — рассказал генеральный директор ГУП ЛНР «Центруголь» Юрий Жилинский.

Для того, чтобы дать предприятию вторую жизнь, горняки проделали колоссальный объем восстановительных работ, которые позволили вновь начать добычу угля.

Члены государственной комиссии провели заседание и прошли двумя маршрутами, осмотрев как саму лаву, так и подготовленные к ее обслуживанию конвейерные ленты и вентиляционные ходы. Поднявшись на-гора после детального обследования, члены госкомиссии высоко оценили проделанную работу и приняли в эксплуатацию шестую восточную лаву пласта l6-новый.

«Сегодня государственной комиссией была принята в эксплуатацию шестая восточная лава пласта l6-новый шахты «Мащинская» шахтоуправления «Луганское». На сегодняшний день лава будет давать порядка 250 тонн [в сутки], но есть реальная возможность по увеличению объемов добычи», — рассказал исполняющий обязанности директора шахтоуправления «Луганское» Геннадий Дмитров, уточнив, что запасы угля в лаве составляют около 420 тысяч тонн со сроком расчетной работы 29 месяцев.

Шахта оживает. В связи с возобновлением работы, предприятие открыло ряд вакансий по горным специальностям. Только одна запущенная лава обеспечит стабильной работой более 500 горняков, и это, уверенны на предприятии, только начало.

В последние годы на Украине горняки не раз устраивали митинги и забастовки, требуя выплаты задолженностей по зарплате и выступая против закрытия ряда шахт. В декабре украинский президент Владимир Зеленский поручил кабинету министров пересмотреть энергетическую стратегию Украины до 2035 года.