Сирия новости 14 декабря 07.00: сирийские школьники выступили против курдских террористов, контрабанда в Заевфратье

Сирия, 14 декабря. Школьники в Дейр-эз-Зоре выступили против власти курдских боевиков, SDF не в состоянии справиться с контрабандой через Евфрат, новые выступления в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подняты по тревоге в Восточной Гуте, арестовали трех подозреваемых в провинции Дамаск.

Военная полиция РФ: направила патруль в город Камышлы.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: столкнулись с новыми протестами в Идлибе.

Курдские вооруженные формирования: столкнулись с протестами в Заевфратье, подорвались на СВУ в Дейр-эз-Зоре, атаковали контрабандистов на Евфрате.

Провинция Дамаск

Воздушная разведка Сирии задержала трех молодых мужчин на территории оазиса Восточная Гута в провинции Дамаск. Как сообщает агентство Baladi News, подозреваемых в нападениях на сирийских военных были задержаны на территории города Малиха. Силы 4-й дивизии САА в городе подняты по тревоге, временно прекращена выдача разрешений на въезд и выезд из Восточной Гуты, созданы дополнительные контрольно-пропускные пункты.

Провинция Дейр-эз-Зор

Жители сирийского Заевфратья в очередной раз вышли на демонстрации протеста против американской оккупации и власти курдских вооруженных группировок. Как сообщает источник в Twitter (@OGNreports), школьники из города Аль-Джарзи на востоке провинции Дейр-эз-Зор приняли участие в демонстрации против курдских оккупантов из проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF).

Школьники вслед за взрослыми потребовали направить доходы, которые США и курдские боевики получают от торговли нелегально добытой нефтью, на улучшение гуманитарных и инфраструктурных условий в Заевфратье. Ранее, напомним, с этим требованиям к главарям SDF обратились шейхи арабских племен — однако курдские боевики предложили им взятку, которую те отвергли.

Новостное агентство Al Khabour сообщает, что трое курдских боевиков SDF погибли при взрыве бомбы в провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается, что инцидент произошел в районе города Ат-Таяна.

Между тем, как сообщает «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), проамериканские боевики в Заевфратье продолжают борьбу с контрабандой на подконтрольные правительству Сирии территории. На фоне катастрофического ухудшения гуманитарной обстановки в оккупированном регионе растет количество нелегальных переправ через Евфрат — на правобережье везут зерно, нелегально добытую нефть, и полученный кустарным образом бензин, а в Заевфратье — удобрения и цемент, которого катастрофически не хватает на подконтрольных США территориях.

В города Ат-Таяна и Шнан боевики SDF провели рейды, чтобы пресечь контрабанду; баржи контрабандистов были обстреляны, курдские боевики в очередной раз конфисковали насосы, с помощью которых перекачиваются нефть и бензин. О человеческих жертвах или разрушениях не сообщается.

Провинция Идлиб

На территории провинции Идлиб продолжаются народные выступления против террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и подконтрольного им марионеточного «правительства национального спасения». Twitter-аккаунт «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) сообщает о новых выступлениях в городе Серакиб. Жители города выступили против власти джихадистов, захвативших контроль над Идлибом.

Напомним, в ноябре террористы «Джебхат ан-Нусры1» (запрещенная в РФ группировка, боевики которой возглавляют «Тахрир аш-Шам») сняли в полном составе «правительство национального согласия» после народных протестов, вызванных грабительскими налогами на производство оливкового масла. С тех пор народные протесты в Идлибе не утихают на фоне ухудшающейся гуманитарной обстановки и общего недовольства действиями боевиков.

Провинция Хама

«Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила о гибели нескольких членов псевдогуманитарной организации «Белые каски» в провинции Хама. По данным источника, трое членов «Белых касок» погибли, подорвавшись на мине в городе Кастун. Известно также, что ранения получили еще два человека, в том числе ребенок.

Провинция Хасака

Конвой российской военной полиции был замечен движущимся в направлении города Камышлы на северо-западе провинции Хасака. Как сообщает новостной источник в Twitter (@NPA_English), в составе конвоя замечен автомобиль с высокопоставленными сирийскими военными; по некоторыми данным, они прибыли из центра города Хасака.

Напомним, в рамках сочинских договоренностей Россия и Турция активно развивают систему наблюдательных пунктов на границах зоны безопасности, созданной Турцией в ходе военной операции «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.