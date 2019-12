Youtube составил список самых лучших клипов за десять лет

Москва, 13 декабря. Youtube назвал лучшие клипы за десять лет. В преддверии Нового Года ресурс составил список самых популярных музыкальных видеороликов с 2010 по 2019 годы.

Первое место в списке занял клип на композицию Луиса Фонси и Дэдди Янки Despacito, вышедший в январе 2017 года. За ним идет Эд Ширан и его клип Shape of You. Видео на композицию Thinking Out Loud этого же исполнителя заняло десятую строчку рейтинга, таким образом Эд Ширан стал единственным артистом, дважды представленным в списке.

Другие места в рейтинге заняли клипы Джастина Бибера на песню Sorry, Кэти Перри на песню Roar и группы Maroon 5 на песню Sugar.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что американский журнал Forbes составил рейтинг самых богатых музыкантов мира. Первые три места заняли 29-летняя певица Тейлор Свифт, хип-хоп-исполнитель Канье Уэст и британский певец Эд Ширан. Каждый из них заработал в 2019 году более 100 миллионов долларов.

Также издание включило в список группу The Eagles, Элтона Джона, корейский бойз-бэнд BTS, певицу Ариана Гранде и хип-хоп-трио Migos. Всего суммарный заработок артистов из первой десятки составляет более одного миллиарда долларов.

Тейлор Свифт в ноябре текущего года признали главным музыкальным исполнителем уходящего десятилетия. Певица смогла победить в шести номинациях музыкальной премии American Music Awards.