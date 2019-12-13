Минфин США снял санкции с нескольких российских компаний

Вашингтон, 13 декабря. Минфин США исключил три российские компании из санкционного списка. Из списка были исключены компании ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ», которые зарегистрированы в Ханты-Мансийском автономном округе, а также компания ООО «Центр автообслуживания», которая базируется в Курганской области.

Три российские компании были внесены в санкционный список Минфином США 5 декабря. Тогда же американские власти ввели санкции против 17 граждан России, которые, по мнению Минфина США якобы причастны к киберпреступлениям.

Ранее США ввели санкции в отношении физических и юридических лиц из Европы, Азии и Латинской Америки. Под действие американских санкций попали 17 физических и 29 юридических лиц. По мнению американской стороны, они якобы причастны к коррупционной деятельности и нарушению прав человека.