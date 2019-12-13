МИД РФ сообщил о разговоре «на повышенных тонах» на «нормандском саммите»

Москва, 13 декабря. Обсуждение на саммите «нормандской четверки» в Париже велось на повышенных тонах, но российская сторона настояла на сохранении Минских соглашений. Об этом рассказал замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Как мне говорили участники дискуссии, действительно разговор был на высоких тонах», ― отметил Руденко.

По словам дипломата, в ходе дискуссии на встрече лидеров России, Украины, Германии и Франции речь даже зашла о намерении серьезно переработать документ.

«Но тем не менее твердость нашего лидера это все предотвратила», ― рассказал Руденко в ходе выступления на площадке клуба «Валдай».

Руденко отметил, что в ходе переговоров удалось добиться от президента Украины Владимира Зеленского приверженности Минским соглашениям. Дипломат рассказал, что в начале переговоров с украинской стороны был послан сигнал о намерении отменить или пересмотреть Минские соглашения.

«Потому что те сигналы, которые он направлял до этого, когда он, с одной стороны, говорил, что он уважает Минск, с другой стороны — полностью отвергал некоторые его аспекты, все это наводило на очень неприятные выводы», ― добавил Руденко.

Состоявшийся 9 декабря саммит стал первой встречей президента РФ Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. По итогам переговоров было принято решение продолжить работу по разведению сил в Донбассе, а также совершить обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса по принципу «всех на всех».