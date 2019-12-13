Москва, 13 декабря. Резолюция Сената США, признающая геноцид армян, является политической местью за операцию Турции против курдских бандформирований в Сирии. Об этом в пятницу заявил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

Он напомнил, что в США находится влиятельная армянская диаспора, которая уже давно пытается инициировать принятие резолюции, однако до сегодняшнего дня терпела неудачу.

«Но сейчас другая ситуация. Сейчас отношения США и Турции сильно ухудшились, и американские политики решили воспользоваться этой темой, которая была припрятана как козырь в рукаве, чтобы надавить на Анкару», – пояснил Марков «ПолитРоссии».

Накануне Сенат США принял резолюцию, которая признает геноцид армян в Османской империи в 1915 году. По оценкам историков, жертвами геноцида армян в 1915 году стали порядка 1,5 миллиона человек.

Отметим, что американские власти ранее уже угрожали Турции признанием геноцида армян, если страна не отменит сделку по покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Вашингтон также обещал ввести санкции и заморозил поставку истребителей F-35, однако Анкара так и не стала отменять свое решение.

Недовольство американцев также вызвала операция Турции против поддерживаемых Штатами курдских боевиков в Сирии, которая получила название «Источник мира». 22 октября операция была прекращена после того, как Москва и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает вывод курдских террористов из зоны безопасности на севере Сирии и проведение там совместного патрулирования.

Ранее Федеральное агентство новостей выпустило большое расследование по Сирии. В первой части расследования рассказывалось о связях боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) с журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым. Во второй говорилось о сотрудничестве США с боевиками ИГ1.



Третья часть из серии материалов ФАН про Сирию посвящена тому, как россияне освобождали САР от боевиков. Многие жители САР отметили, что русские проявили храбрость и отвагу, сражаясь за сирийские земли.

1 Организация запрещена на территории РФ.