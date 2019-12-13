США пытаются свергнуть Асада с помощью информационных вбросов о химатаках в Сирии

Москва, 13 декабря. США вновь пытаются дискредитировать власти Сирии с помощью информационных провокаций и вбросов, в создании которых принимают участие террористы и организация «Белые каски». Об этом заявил глава «Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что организация «Белые каски» и боевики, связанные с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), готовят новую инсценировку химической атаки на юге Идлибской зоны деэскалации в Сирии. При этом западные пропагандисты планируют использовать информационную провокацию боевиков, чтобы обвинить Сирию и Россию в «применении химоружия».

Самонкин отметил, что власти США намерены использовать информационные провокации для свержения законных властей в Сирии и дестабилизации ситуации в Ближневосточном регионе.

«Цель провокации – посеять панику и хаос в данном регионе, потому что с информационной точки зрения мы прекрасно видели, что на протяжении всего 2019 года было множество различных провокаций в отношении официального правительства Дамаска», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что «Белые каски» неоднократно принимали участие в создании фейков и организации провокаций на территории Сирии. Так, летом 2019 в социальных сетях был опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлены представители «Белых касок», осуществляющие инструктаж для «жертв» постановочной химической атаки. До этого «Белые каски» принимали участие в создании фейка о якобы применении «снарядов с хлором» на севере провинции Латакия, передает «НьюИнформ».

«Учитывая то, что сейчас США потеряли лидерство в сирийском регионе, тематика «Белых касок», которая заключается в том, что якобы Дамаск применяет химоружие в отношении мирных жителей Сирии, она остается актуальной», — добавил Самонкин.

Эксперт подчеркнул, что Россия должна отвечать на подобные провокации информационными методами.

Ранее ФАН опубликовало вторую часть расследования, посвященного связям США с террористической группировкой «Исламское государство»1. Корреспондентам ФАНудалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие США в создании и поддержке группировки ИГ1.

В первой части расследования ФАН рассказывалось о связях беглого российского олигарха Михаила Ходорковского и журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ.

Третий материал ФАН посвящен помощи России в Сирии и героизму россиян в борьбе с боевиками ИГ на территории САР. Более подробно читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.