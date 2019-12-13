Донбасс сегодня: ВСУ заняли позиции под Луганском, ОБСЕ уличила Киев во лжи

Донбасс, 13 декабря. Десантники ВСУ зашли на оставленные ранее позиции в Станице Луганской. Небоевые потери украинской армии растут, командование бригад списывает их на обстрелы «террористов». Празднование Дня сухопутных войск обернулось для ВСУ трагедией. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

На территории Донецкой Народной Республики минувшие сутки были отмечены семью обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. В зоне обстрела украинских силовиков находились шесть населенных пунктов, в частности Донецк, Горловка, Докучаевск. Огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Праздник в ВСУ «удался»

Город Ясиноватая в ДНР был обстрелян 11 декабря военнослужащими 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Народная милиция ДНР провела собственное расследование обстрела. По информации пресс-офицера НМ ДНР Дмитрия Астраханя, во время обстрела Ясиноватой произошло чрезвычайное происшествие в рядах 2-го батальона бригады. Силовики, отметив получение наград в День сухопутных войск Украины распитием спиртных напитков, продолжили праздник несанкционированным обстрелом позиций защитников Донбасса.

В момент стрельбы из станкового противотанкового гранатомета один из боеприпасов разорвался рядом с местом ведения огня. В результате взрыва были ранены двое украинских военнослужащих. После инцидента командир бригады запретил дальнейшее проведение праздничных мероприятий, а также дал указания командирам подразделений каждые три часа проводить построение и проверку личного состава.

В этот же день в части присутствовали представители украинских и зарубежных СМИ, прибывшие для съемок вручения наград военнослужащим. После того, как произошло ЧП, у всех телевизионных операторов были изъяты видеоматериалы, отснятые за день, а самих журналистов в срочном порядке проводили в Краматорск, где располагается штаб Операции объединенных сил.

Небоевые потери ВСУ

По информации Народной милиции Луганской Народной Республики, в районе поселка Новотошковка Луганской области, группа украинских военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады подорвалась на своей мине. В результате происшествия двое силовиков погибли, еще один тяжело ранен. Военнослужащие проводили работу по уточнению карт минных полей и задели боеприпас. В этой же бригаде солдат, не желающий нести службу на передовых позициях, прострелил себе ногу из автомата.

Комбриг Сергей Войченко скрыл истинные причины смертей и ранений своих подчиненных от вышестоящего руководства в штабе ООС, списав все на обстрелы со стороны ЛНР.

Армия Киева возвращается на оставленные позиции

Пресс-служба оборонного ведомства ЛНР сообщает, что в районе участка разведения сил и средств вблизи Станицы Луганской отмечено присутствие военнослужащих из 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Возвращение военнослужащих на оставленные ранее в процессе разведения сил позиции является нарушением рамочного соглашения контактной группы, подписанного в Минске. Данную информацию, по утверждению луганчан, подтверждают и наблюдатели СММ ОБСЕ.

Только за прошедшую неделю представители ОБСЕ зафиксировали недостаток в местах хранения 73 единиц военной техники ВСУ. Наблюдатели СММ недосчитались 16 танков, 33 гаубиц, 14 минометов и 10 противотанковых пушек. Народная милиция ЛНР предполагает, что отсутствующее вооружение может быть возвращено на позиции и использовано для обстрелов республик.