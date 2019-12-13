Путин заявил, что Россия гордится брендом КАМАЗ и спортсменами, участвующими в ралли

Набережные Челны, 13 декабря. Россия гордится брендом КАМАЗ и спортсменами, участвующими в ралли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на торжественном митинге, приуроченном к 50-летию автозавода.

Президент прибыл в Татарстан с рабочей поездкой и посетил объединение «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Завод отмечает юбилей.

«Разумеется, мы гордимся вашим брендом в стране​​​. Но КАМАЗ стал и международным брендом, в том числе, а, может быть, и прежде всего благодаря вашим и нашим замечательным спортсменам, которые из года в год показывают уникальные результаты, не жалеют себя на этих престижных международных соревнованиях. Давайте еще раз их с этими победами поздравим», — сказал глава государства.

Путин обратил внимание, что на предприятии сложился уникальный по составу коллектив, поскольку в свое время на завод съехались люди со всего Советского Союза. Такой разный по национальному составу, возрастам и вероисповеданию штат президент назвал «сплавом».

Он поблагодарил сотрудников за работу и заверил, что лично он и вся Россия гордятся их результатами.

Находясь на предприятии, Путин ознакомился с новинками КАМАЗА, передает «МИР 24». Глава государства осмотрел новые производственные линии и мощности по производству каркасов кабин и двигателей. Кроме того, он увидел, как на производственной площадке автоконцерна работает компьютерная система контроля качества.

Президенту продемонстрировали прототип грузового автомобиля «КАМАЗ 2020» — машины с третьим уровнем автономности, гибридной трансмиссией, улучшенной аэродинамикой и электронными зеркалами. В ее кабине есть микроволновка, мультиварка, умывальник и холодильник.

Также Путин осмотрел грузовик нового семейства «КАМАЗ 54901» с кабиной К5, который планируется запустить в серийное производство уже в следующем году.

На одном из автомобилей глава государства оставил автограф.