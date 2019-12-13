В Госдуме назвали США агрессором за попытку разведки у российской авиабазы в Сирии

Москва, 13 декабря. Депутат Госдумы, член комитета по обороне Юрий Швыткин раскритиковал действия вооруженных сил США, которые пытались провести разведку у российской авиабазы «Хмеймим» в Сирийской арабской республике (САР).

Швыткин отметил, что данные о действиях США еще необходимо проверить, но, если она соответствует действительности, можно в очередной раз заявить о политике двойных стандартов со стороны Вашингтона.

«США играют собственную игру с нефтяными запасами Сирии для обеспечения соответствующих природных ресурсов собственной страны, то есть, по сути, занимаются воровством нефтяных запасов на территории САР», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, у американских военных не получится помешать деятельности правительственных войск Сирии и группировке российских ВС.

Он также обратил внимание, что войска США находятся на территории Сирии без согласования с признанным правительством, то есть незаконно.

«Это означает, что Соединенные Штаты в Сирии являются агрессором по факту и по содержанию», — заключил депутат.

О попытке американских сил разведать территорию базы «Хмеймим» рассказал «Инфореактор» со ссылкой на израильское издание «Nziv». По информации СМИ, самолет ВВС США намеревался провести аэрофотосъемку техники на базе, но его полет был пресечен российскими истребителями.

Федеральное агентство новостей выпустило цикл расследований о ситуации в Сирии. В первой серии материалов идет речь о связи журналиста «Новой газеты» с «Исламским государством»1, второй цикл рассказывает о поддержке ИГ1 со стороны США. Завершается цикл публикаций материалом о помощи России в Сирии и героизму россиян в борьбе с террористами ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.