В Совфеде объяснили, почему Киев должен погасить долг перед Москвой по облигациям

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Верховный суд Великобритании отложил вынесение решения по спору о долге Украины перед Россией в размере 3 млрд долларов. Однако Киев в любом случае должен погасить свой долг перед Москвой прежде, чем что-то требовать от нее. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

Британский суд рассматривал дело о долге Украины перед Россией четыре дня. Российскую сторону представляет юридическая компания The Law Debenture Trust Corporation, а украинскую Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. Обвинение и защита представили свои аргументы. По словам юриста, представляющего интересы РФ, сроки вынесения решения судьи не называют.

«Верховный суд Объединенного Королевства отложил вынесение решения в судебном процессе относительно так называемых российских облигаций», — сообщили в украинском Минфине.

Как утверждает Владимир Джабаров, с точки зрения логики — это абсолютно законное требование Российской Федерации по получению тех денег, которые она дала Украине.

«Однако украинцы решили не признавать его в качестве своего долга – заявил Джабаров. — Я считаю, это неправильно, потому что правила существуют для всех одинаковые. Прежде, чем что-то требовать от России, пускай Украина погасит свой прямой долг, который признан по всем нормам. Если Киев погасит его, то дальше можно будет говорить об исполнении Стокгольмского арбитража. Надеемся, что британское правосудие будет работать четко и дальше. При этом, если суд начнет затягивать дело, то это также скажется на иске Украины к России. Поэтому это палка о двух концах».

Ранее в комментарии ФАН политолог и экономист Александр Дудчак сообщил, что отказ Украины платить по долгам России показывает состояние дефолта украинской экономики. Он подчеркнул, что есть высокая вероятность, что Украине придется этот долг выплатить.

Напомним, в 2013 году Киев выпустил еврооблигации на 3,075 млрд долларов, которые скупила Москва. Спустя два года украинская сторона отказалась погашать долги, в результате чего начали начисляться дополнительные проценты. На данный момент задолженность оценивается в 4,5 млрд долларов,

В марте 2017 года в Высшем суде Лондона в ускоренном режиме состоялось рассмотрение иска России. Суд встал на сторону Москвы и постановил погасить долг и проценты.

Однако Украина подала апелляцию. В итоге апелляционный суд Англии не поддержал три из четырех доводов украинской стороны в споре с Россией по долгу. По одному из доводов суд принял решение о проведении более детального изучения вопроса.